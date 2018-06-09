謝沅瑾：台灣應避免政黨顏色的對立　大環境才會變的更好

面對近日層出不窮的社會亂象，謝沅瑾認為，道教門派有很多心理層面的提升，除了陰陽外，更重要是道法的自然，用自然平常的心態面對所有事物，就能避免貪、嗔、痴的負現社會亂象，有正面的能量，才能幫助社會更和諧；此外，應盡量避免政黨、顏色的對立，大家應該為提升生活而努力，大環境才會變的更好，才不會為了生活上的點點滴滴，出現更多的社會亂象。

2018世界道家文化國際高峰論壇今（9）日在深坑區的福容大飯店登場，並以「提高全球道家文化意識、促進世界繁榮昌盛」為主題進行交流；中華易經道派第17代掌門宗師謝沅瑾呼籲，台灣應避免政黨顏色的對立，大環境才會變的更好。

謝沅瑾以科學的角度，分析、分享，弘揚傳統文化，多年來也出版數十本道家文化相關的著作，為傳遞道家文化可說是不遺餘力；謝沅瑾的父母常對他說，「道法可以經由感染洗滌心靈，透過學習而提升道的境界！」謝沅瑾不以「風水世家」為傲，而是秉持著「活到老、學到老」的精神，從學習到教學、授課，從台灣到世界各地，不論年紀大小，把中華文化的種子，散播到每一個人的心中。

道家文化是華人最普及、也最深入人心的力量之一，歷經千年的傳承，道家文化漸漸脫離核心的價值，披上一層宗教色彩，人們大多認為焚香祭祀、卜卦算命，就是所謂的道家文化，其實淵遠流長的道家文化，包含易經、道學、堪輿、五術等面向；中華星相易理堪輿師協進會理事長張淯強調，「道之運用，除了修道、修身之外，更重要的是能讓人看清環境、審度時勢。」

主辦道家文化國際高峰論壇的「大中國道家文化發展協會」，致力於將「道家濟世之精神融入生活之中」，大會的總召集人楊竣森也期盼藉此大會深入梳理大中華道家文化的精髓，並彰顯千年來的智慧與氣度；此外，前台大校長李嗣涔博士頒發「中華道家易經堪輿卓越貢獻成就獎」給謝沅瑾宗師，藉以表揚其在傳承道家文化方面所做的付出與努力。