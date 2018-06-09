〈觀察〉自律產能控制取代搶市佔擴產 被動元件將成零

這波被動元件的缺貨潮讓系統廠急得直跳腳，綜觀而言，之前零組件廠都是因為客戶要求而擴產，這次則是由供應商發動的自律性產能控制，重點擺在讓獲利回穩，預料未來包括印刷電路板、連接器等零件廠思考擴產時，獲利將是重要觀察指標。

被動元件其實經過 2 波大舉擴產潮，最嚴重的一次，是 2010 年的 iPhone 熱賣，也是造成本次被動元件廠不願擴產的主因，因為當時的 iPhone 熱銷帶起智慧型手機時代，各手機廠紛紛推出產品，讓智慧型手機成了被動元件的新藍海。

為搶食智慧型手機市場，包括台灣、日本及韓國被動元件廠商紛紛大舉擴產，其中尤以韓國廠商擴產跟殺價動作最為激烈，導致從 2011 年到 2016 年，被動元件市場總產能雖增加，但是總產值幾乎停滯不增。