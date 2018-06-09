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〈觀察〉自律產能控制取代搶市佔擴產 被動元件將成零

鉅亨網2018/06/09 15:30
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這波被動元件的缺貨潮讓系統廠急得直跳腳，綜觀而言，之前零組件廠都是因為客戶要求而擴產，這次則是由供應商發動的自律性產能控制，重點擺在讓獲利回穩，預料未來包括印刷電路板、連接器等零件廠思考擴產時，獲利將是重要觀察指標。

被動元件其實經過 2 波大舉擴產潮，最嚴重的一次，是 2010 年的 iPhone 熱賣，也是造成本次被動元件廠不願擴產的主因，因為當時的 iPhone 熱銷帶起智慧型手機時代，各手機廠紛紛推出產品，讓智慧型手機成了被動元件的新藍海。

為搶食智慧型手機市場，包括台灣、日本及韓國被動元件廠商紛紛大舉擴產，其中尤以韓國廠商擴產跟殺價動作最為激烈，導致從 2011 年到 2016 年，被動元件市場總產能雖增加，但是總產值幾乎停滯不增。

電子業產品報價只有下跌，沒有漲價的空間，要維持產品價格，就必須增加更多新功能，對廠商來說，增加新功能但價格不變，其實還是等於降價。換成零組件廠就更慘，光是被動元件，每一季報價降幅就是 5%，一年下來 20%，有多少產業可以承受每年價格下跌 20% 的壓力，因此就算再怎麼降低成本，好不容易擠出利潤，最後也被降價吃掉。

不斷被系統廠吃走利潤的結果，就是供應商只能比氣長，撐不下去就只好退出市場，最後造成供應商寡佔。

換言之，被動元件廠漲價，只不過是把過去被客戶多凹的降價要回來，順便再把主導權取回，不再像過去一昧為搶訂單、衝市佔，使用大量資本支出，結果反倒讓客戶搶得價格主導權，被客戶宰割。

被動元件順利逆轉重新取得喊話權，其他零組件廠商也可望跟進，未來思考擴產時，勢必會有所節制，不再讓客戶予取予求。

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關鍵字被動元件漲價系統廠擴產產能headline
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