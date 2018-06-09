「爸爸不餓...」窮父挨餓買炸雞給女兒　速食店送驚喜

真是令人動容的偉大父愛！去年 3 月，菲律賓一名 38 歲男子萊恩（Ryan Arebuabo），帶著 2 名年幼女兒來到速食店用餐，不過因為家境貧困的關係，身上的錢實在不夠支付 3 個人的餐費，萊恩就只點了 2 份炸雞套餐給女兒享用，而他自己什麼都沒吃，只靜靜坐在一旁，還溫柔的向女兒們說道：「爸爸不餓，妳們吃就好...」如此讓人心酸的一幕則被網友拍下、分享上網，引發熱議。

根據外國媒體報導，一位名叫薩拉揚（Jhunnel Sarajan）的網友，日前來到速食店用餐，剛好目睹了萊恩帶著 2 個女兒來用餐的心酸畫面，於是偷偷拍下並將照片 PO 上臉書，分享自己的感想；他寫道：「這是一個父親無私的愛！」事後薩拉揚也循線找到萊恩，發現原來他曾經罹患了腦中風，導致半身癱瘓，當時無法工作的他，被妻子狠心拋棄，還帶著 2 個寶貝女兒離開他。



▲萊恩對女兒的愛，讓他積極恢復身體健康並且努力賺錢，最後也成功爭取到了監護權。（圖／翻攝自 Tribunnews , 2018.6.9）

報導指出，萊恩後來因為太過思念女兒們，便努力讓自己身體狀況恢復，等到比較健康之後，他又趕緊去打零工、存錢，最後終於爭取到 2 名愛女的監護權。如今萊恩一家人經濟狀況並不富裕，但能和女兒在一起生活，就是他最大的滿足。至於被薩拉揚拍到的那天，其實剛好是萊恩的女兒的畢業典禮，他特地帶著她們去速食店吃炸雞慶祝，不過因為錢實在不夠，才會只讓女兒吃、自己餓肚子。



▲速食店的店長得知消息後，邀請萊恩和女兒們來店內一同用餐、舉辦生日派對。（圖／翻攝自 Tribunnews , 2018.6.9）



▲速食店的店長最後更帶著萊恩一家人前往超市，買齊缺少的日常用品，讓人感到十分溫馨。（圖／翻攝自 Tribunnews , 2018.6.9）

薩拉揚所拍下的畫面，引發了許多後續效應；包括速食店的店長看到後，都邀請萊恩和女兒們來店內一同用餐、舉辦生日派對。最後更帶著他們前往超市，買齊缺少的日常用品，讓人感到十分溫馨。