台北電腦展5天展期 168國逾4萬名買主參與

另外，COMPUTEX的InnoVEX創新與新創展區共吸引來自21個國家、388家新創團隊參展，共吸引1萬7687位參觀者，較2017年增長逾18%。

至於前十大買主國家或地區依序為美國、日本、中國、香港、南韓、泰國、馬來西亞、德國、印度及菲律賓。

由中華民國貿易發展協會與台北市電腦公會舉辦的2018年台北國際電腦展（COMPUTEX 2018）今天閉幕。貿協統計，5天展期共吸引來自168國、4萬2284名國際買主，較去年增長1%。

貿協副秘書長林芳苗表示，COMPUTEX成立以來，一直是協助國內外廠商媒合、擴展知名度與產品行銷的重要平台，亦是企業發布劃時代產品的首選場域，引領產業發展趨勢，建構全球科技生態圈，今年共計吸引來自全球30國、1602家廠商參展，共展出5015個攤位。

貿協表示，明年隨著南港展覽館二館開幕後，COMPUTEX展會規模可望再提升，提供更多廠商在國際舞台展現的機會，為COMPUTEX注入更多科技活力。明年COMPUTEX展期為2019年5月28日到6月1日。(編輯：陳永昌)1070609