NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈男友給2萬零用錢太少？網譙翻父挨餓買炸雞給女兒　速食店送驚喜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

蘇貞昌批不厚道 侯友宜：我做事講話實在

中央社2018/06/09 15:36
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北9日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，對手侯友宜以前很努力要往上爬，現在要選舉卻常講話很不厚道，一定是幕僚把侯友宜帶壞，讓人很難過。侯友宜說，自己做事講話一向實在。

蘇貞昌今天與他的女兒立法委員蘇巧慧，在新北市鶯歌昌福國小舉辦「龍舟賽」，新北市議員陳世榮等人到場，吸引家長親子參與陸地上划龍舟競賽。

受訪時，蘇貞昌表示，媒體舉辦的國民黨六都市長參選人市政說明會，只有新北市長參選人侯友宜缺席，回頭檢驗侯友宜近日談論市政常出錯，難怪侯友宜不敢去。

媒體記者詢問蘇貞昌，以往蘇貞昌擔任行政院長時，侯友宜是蘇貞昌的部屬，這麼多年來，會不會感覺侯友宜因為選舉而改變。

蘇貞昌說，以前侯友宜只是很努力要往上爬，現在要選舉卻經常講話很不厚道，或用很多錯誤的數據，他覺得這一定是侯友宜的幕僚把侯友宜帶壞了，讓蘇貞昌看了實在很難過。

蘇貞昌今天一到會場，就與孩童擊掌加油，也擔任陸上龍舟賽關主，頒發發光籃球給贏得勝選的孩童。他說，從小就會帶著蘇巧慧參加各式活動，因此，也鼓勵現場家長多參加親子活動，增進情感。

對於蘇貞昌批評講話不厚道，侯友宜今天受訪時回應，新北市這幾年做出了很多政績，他相信市民比所有人都瞭解。

侯友宜今天參加義消體能健行活動時受訪表示，台灣的選舉文化讓很多優秀的人都不願意投入，他希望能向市民報告政見。侯友宜說，自己當一輩子公務員，做事講話實在，本心是誠懇的把事情做好。（編輯：李錫璋）1070609

台北電腦展5天展期 168...劉以鬯離世 香港官員導演哀悼

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan