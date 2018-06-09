蘇貞昌批不厚道 侯友宜：我做事講話實在

（中央社記者黃旭昇新北9日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，對手侯友宜以前很努力要往上爬，現在要選舉卻常講話很不厚道，一定是幕僚把侯友宜帶壞，讓人很難過。侯友宜說，自己做事講話一向實在。

蘇貞昌今天與他的女兒立法委員蘇巧慧，在新北市鶯歌昌福國小舉辦「龍舟賽」，新北市議員陳世榮等人到場，吸引家長親子參與陸地上划龍舟競賽。

受訪時，蘇貞昌表示，媒體舉辦的國民黨六都市長參選人市政說明會，只有新北市長參選人侯友宜缺席，回頭檢驗侯友宜近日談論市政常出錯，難怪侯友宜不敢去。