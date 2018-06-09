訪北海道函館朝市、昆布館　邱鏡淳率隊考察規劃坡頭漁港

新竹縣長邱鏡淳參加日本索朗祭街舞及觀光推廣活動，順道參訪日本北海道函館朝市，為已通過中央經濟部核定前瞻基礎建設計畫，並獲得1億340萬元經費的坡頭漁港規劃案，尋求靈感，期望未來規劃能更為完善。

「函館朝市」以新鮮漁貨市場著稱，為當地最有名的菜市場，位於函館車站附近，市場四周保持非常乾淨的販售環境，漁貨新鮮又多樣，並讓來自全世界各地的遊客享受現撈海鮮的樂趣，成功轉型成為觀光漁貨市場，值得縣府借鏡學習規劃坡頭漁港之參考。



▲新竹縣政府規劃新豐坡頭漁港轉型為觀光漁港，縣府團隊參訪日本北海道函館朝市與昆布館。 （圖／新竹縣政府提供）