訪北海道函館朝市、昆布館　邱鏡淳率隊考察規劃坡頭漁港

新竹縣長邱鏡淳參加日本索朗祭街舞及觀光推廣活動，順道參訪日本北海道函館朝市，為已通過中央經濟部核定前瞻基礎建設計畫，並獲得1億340萬元經費的坡頭漁港規劃案，尋求靈感，期望未來規劃能更為完善。
「函館朝市」以新鮮漁貨市場著稱，為當地最有名的菜市場，位於函館車站附近，市場四周保持非常乾淨的販售環境，漁貨新鮮又多樣，並讓來自全世界各地的遊客享受現撈海鮮的樂趣，成功轉型成為觀光漁貨市場，值得縣府借鏡學習規劃坡頭漁港之參考。
▲新竹縣政府規劃新豐坡頭漁港轉型為觀光漁港，縣府團隊參訪日本北海道函館朝市與昆布館。 （圖／新竹縣政府提供）
邱鏡淳指出，為讓新豐鄉坡頭漁港從傳統漁業活動、漁船靠泊及竹筏聚集的漁港，轉型成為兼具觀光遊憩及休閒娛樂的觀光漁港，縣府除委託專業顧問公司辦理整體規劃開發計畫外，並積極爭取前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫經費補助，以辦理後續相關設施建設，將分2案規劃設計。
▲新竹縣政府規劃新豐坡頭漁港轉型為觀光漁港，縣府團隊參訪日本北海道函館朝市與昆布館。 （圖／新竹縣政府提供）
而計畫核定的分項包括坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化、漁港區域水岸環境改善、國土保安林綠美化、溼地生態環境教育展示設施工程、多功能溼地教育展示、溼地教育展示規劃設計等等。