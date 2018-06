孫安佐恐判十年重罪　她直言：孫鵬最內疚

李文也說,在賓州也有跟孫安佐一樣揚言恐嚇威脅的學生,開玩笑的也很多,但只有孫安佐擁有龐大金額去買槍枝、子彈,這點全要感謝「孫爸爸銀行」,更直言孫安佐是一個「祭品」,希望能獲得上帝保佑。

李文全文:

《李博士每日英文俚語》 “take things for granted 理所當然”, 我當初說孫學生應該是被判1年。。。。可是最後是4個月,現在Feds聯邦比我還恨。。。10年最多!還有其他的30天以內有其他的聯邦控訴。有些還需要FBI 和 ATF美國菸酒槍炮及爆裂物管理局的介入。

大家有說我對家長有點嚴厲要有愛心。。。你看看人家美國檢察官對他們的譴責,我算是什麼呀。

孫爸爸應該是“最內疚”的,因為你從小到大介紹,鼓勵,提供槍枝,藥火給他的兒子。加上全家都是法盲,過度自由,理所當然,不做功課。。。。

你一直疏導,教育兒子這麼收集,玩槍,可是你忘了沒有教你的兒子怎麼在美國土地不能亂玩槍,亂show off,亂開玩笑。雖然host mom也要負責任不看看屋子裡面怎麼有那麼多的武器子彈,為什麼有那麼多的快遞包裹,爸爸的第一個facebook照片就是孫學生的裝配照片。現在可以換到他穿囚衣的照片了,最需要反悔的是孫爸爸。

只要一個案子在美國上升到了聯邦都很難解決的。台灣有真正的名嘴嗎?應該是說小島的名嘴,上不了檯面上喔,會花時間調查案子呢?經過了2個月的細心調查,我可以當一個律師了,法官了,記者了,檢察官了呵呵。下面還有更多的新聞呢。。。可憐的孫學生呀。

其實這個案子我上次也講過也是一個警鈴,給那邊住的華人,不管是大陸人,台灣人,香港人因為也會發生到你身上的。因為很多人不知道從川普一上任移民拘留所越來越多了。你有綠卡的話照樣可以趕你走。你不需要“恐嚇”罪都可以趕你走的。一個DUI酒駕都可以被遣返喔,所以不要因為你在美國不會是下一個“孫學生。”

當聯邦接手的時候,這個是一個很嚴重的事了。遵守聯邦準則會更難,無法為减刑了。所以孫學生不會像上次的小鎮法院判的輕刑那麼easy了。

聯邦政府昨天那麼大的舉動,很多重要人物開了記者會還是臨時,對我來講並不驚訝。這就是為什麼小鎮的判刑那麼輕。 其實大家都知道聯邦已經開始“行動了” 。 平常是高重度的案子,聯邦才會開記者會的。居然費城東區的美國檢察官把他自己的美國助理檢察官Sarah Wolf也帶上場了,還有前幾天的小鎮的助理檢察官Daniel J. McDevitt ,HSI 美国国土安全部国土安全调查署的特工Marlon Miller 。。。場面驚人。一個小鎮有那麼多的聯邦重要人物出現還是第一回呢。

費城東區的美國檢察官William Miller McSwain要保護他的工作嗎?要被表揚嗎?要撈功勞嗎?因為自從在美國佛州情人節的很大的校園槍殺案導致17個學生,老師,學校員工死去(6分鐘之內)賓州也是繼佛州,德州,Ohio州第4個州有最多校園恐嚇的案子,當然很多都是copycats的案例,不過升漲的太多,太快讓大家擔憂,叫很多賓州的人很緊張。賓州有太多人不出來舉報,導致災難會發生。

這次的美國檢察官也特別提到了感謝校方,爆料的學生和警察們的努力和反應能力導致沒有大災難發生。因為他很懊惱。 他一直強調我一樣的宗旨,you see it, you say it and you DO it 。台灣大部分的公民是,see it,don’t say it, don’t do shit。

在賓州恐嚇威脅的學生裡面大部分是青少年,跟孫學生一樣18歲的也有 (開玩笑的也很多)。那為什麼沒有看到像孫學生的聯邦陣容那麼大呢?因為很少年輕人有那麼多的錢去買那麼多的槍枝/子彈。。。他們很多都窮人到交保金都沒有,哪裡有錢買錢。這個要謝謝”孫爸爸的銀行“。

孫學生倒霉的是,他是在一個wrong place and wrong time。。。一個“祭品”。上帝保佑Edward Sun。

現在被“打臉”的小鎮市民,,,開始偷偷笑了

Judge is king, Fed is GOD (雖然法官是國王,不過聯邦是上帝)