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娛樂

孫安佐恐判十年重罪　她直言：孫鵬最內疚

娛樂中心／綜合報導2018/06/09 16:04
▲李文（左）談論孫安佐案件。（圖／資料照、翻攝臉書, 2018.06.07）
▲李文（左）談論孫安佐案件。（圖／資料照、翻攝臉書, 2018.06.07）

孫鵬、狄鶯18歲愛子孫安佐在美涉嫌恐攻，檢察官日前以孫安佐非美國公民身分、持武器罪起訴，目前案件升級成聯邦層級，最重恐處十年徒刑。已逝作家李敖長女李文在臉書分析，認為孫鵬是整件事中「最內疚」的人，「因為你（指孫鵬）從小到大介紹，鼓勵，提供槍枝，藥火給你的兒子。加上全家都是法盲，過度自由，不做功課。」

李文在臉書表示，孫鵬只教育孫安佐收集、玩槍，「可是你忘了，沒有教你的兒子怎麼在美國土地不能亂玩槍、亂開玩笑」，更說孫鵬臉書第一張照片就是孫安佐的裝配照片，更感嘆：「現在可以換到他穿囚衣的照片了，最需要反悔的是孫爸爸。」

李文也說，在賓州也有跟孫安佐一樣揚言恐嚇威脅的學生，開玩笑的也很多，但只有孫安佐擁有龐大金額去買槍枝、子彈，這點全要感謝「孫爸爸銀行」，更直言孫安佐是一個「祭品」，希望能獲得上帝保佑。

李文全文：

《李博士每日英文俚語》 “take things for granted 理所當然”， 我當初說孫學生應該是被判1年。。。。可是最後是4個月，現在Feds聯邦比我還恨。。。10年最多！還有其他的30天以內有其他的聯邦控訴。有些還需要FBI 和 ATF美國菸酒槍炮及爆裂物管理局的介入。

大家有說我對家長有點嚴厲要有愛心。。。你看看人家美國檢察官對他們的譴責，我算是什麼呀。

孫爸爸應該是“最內疚”的，因為你從小到大介紹，鼓勵，提供槍枝，藥火給他的兒子。加上全家都是法盲，過度自由，理所當然，不做功課。。。。

你一直疏導，教育兒子這麼收集，玩槍，可是你忘了沒有教你的兒子怎麼在美國土地不能亂玩槍，亂show off，亂開玩笑。雖然host mom也要負責任不看看屋子裡面怎麼有那麼多的武器子彈，為什麼有那麼多的快遞包裹，爸爸的第一個facebook照片就是孫學生的裝配照片。現在可以換到他穿囚衣的照片了，最需要反悔的是孫爸爸。

只要一個案子在美國上升到了聯邦都很難解決的。台灣有真正的名嘴嗎？應該是說小島的名嘴，上不了檯面上喔，會花時間調查案子呢？經過了2個月的細心調查，我可以當一個律師了，法官了，記者了，檢察官了呵呵。下面還有更多的新聞呢。。。可憐的孫學生呀。

其實這個案子我上次也講過也是一個警鈴，給那邊住的華人，不管是大陸人，台灣人，香港人因為也會發生到你身上的。因為很多人不知道從川普一上任移民拘留所越來越多了。你有綠卡的話照樣可以趕你走。你不需要“恐嚇”罪都可以趕你走的。一個DUI酒駕都可以被遣返喔，所以不要因為你在美國不會是下一個“孫學生。”

當聯邦接手的時候，這個是一個很嚴重的事了。遵守聯邦準則會更難，無法為减刑了。所以孫學生不會像上次的小鎮法院判的輕刑那麼easy了。

聯邦政府昨天那麼大的舉動，很多重要人物開了記者會還是臨時，對我來講並不驚訝。這就是為什麼小鎮的判刑那麼輕。 其實大家都知道聯邦已經開始“行動了” 。 平常是高重度的案子，聯邦才會開記者會的。居然費城東區的美國檢察官把他自己的美國助理檢察官Sarah Wolf也帶上場了，還有前幾天的小鎮的助理檢察官Daniel J. McDevitt ，HSI 美国国土安全部国土安全调查署的特工Marlon Miller 。。。場面驚人。一個小鎮有那麼多的聯邦重要人物出現還是第一回呢。

費城東區的美國檢察官William Miller McSwain要保護他的工作嗎？要被表揚嗎？要撈功勞嗎？因為自從在美國佛州情人節的很大的校園槍殺案導致17個學生，老師，學校員工死去（6分鐘之內）賓州也是繼佛州，德州，Ohio州第4個州有最多校園恐嚇的案子，當然很多都是copycats的案例，不過升漲的太多，太快讓大家擔憂，叫很多賓州的人很緊張。賓州有太多人不出來舉報，導致災難會發生。

這次的美國檢察官也特別提到了感謝校方，爆料的學生和警察們的努力和反應能力導致沒有大災難發生。因為他很懊惱。 他一直強調我一樣的宗旨，you see it， you say it and you DO it 。台灣大部分的公民是，see it，don’t say it， don’t do shit。

在賓州恐嚇威脅的學生裡面大部分是青少年，跟孫學生一樣18歲的也有 （開玩笑的也很多）。那為什麼沒有看到像孫學生的聯邦陣容那麼大呢？因為很少年輕人有那麼多的錢去買那麼多的槍枝／子彈。。。他們很多都窮人到交保金都沒有，哪裡有錢買錢。這個要謝謝”孫爸爸的銀行“。

孫學生倒霉的是，他是在一個wrong place and wrong time。。。一個“祭品”。上帝保佑Edward Sun。

現在被“打臉”的小鎮市民，，，開始偷偷笑了

Judge is king， Fed is GOD （雖然法官是國王，不過聯邦是上帝）

關鍵字孫安佐李文孫鵬
李玉璽很敏感　這裡太黑被畢書盡嗆Ella談死亡方式　想存錢去瑞士

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