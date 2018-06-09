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嚴部長視導中部駐軍　肯定漢光演習訓練成效

軍聞社2018/06/09 15:09
▲ 國防部長嚴德發9日為官兵加油打氣，並期勉大家平時應相互關懷、相互照顧，營造愉悅的工作環境。（軍聞社記者林澤廷攝）
▲ 國防部長嚴德發9日為官兵加油打氣，並期勉大家平時應相互關懷、相互照顧，營造愉悅的工作環境。（軍聞社記者林澤廷攝）
國防部長嚴德發9日視導中部地區駐軍，並對執行本次清泉崗基地執行「聯合反空機降作戰」任務部隊的辛勞付出，表達嘉勉和肯定。（軍聞社記者林澤廷攝）嚴部長頒發加菜金給此次執行「聯合反空機降作戰」任務部隊，感謝他們的辛勞。（軍聞社記者林澤廷攝）嚴部長實際視察官兵生活設施，瞭解生活情形。（軍聞社記者林澤廷攝）嚴部長前往慰勉駐守在南大營區的586旅機步營官兵，頒發加菜金，肯定他們在演習中的表現。（軍聞社記者林澤廷攝）嚴部長逐一與官兵握手致意，肯定他們在崗位上戮力戰訓本務工作。（軍聞社記者林澤廷攝）

（軍聞社記者林澤廷臺中9日電）國防部長嚴德發今日視導中部地區駐軍，代表總統蔡英文慰勉官兵戮力戰訓本務、保家衛國的辛勞，並提前向他們祝賀端節愉快。

　嚴部長上午由相關聯參陪同，首先前往北大營區視導，至官兵營舍視察，瞭解官兵生活情形，並對執行此次清泉崗基地執行「聯合反空機降作戰」任務部隊的辛勞付出，表達嘉勉和肯定。

　嚴部長表示，清泉崗基地聯合反空機降操演，展現出我們平常部隊訓練成果，透過聯合軍種的演練，驗證訓練的成效；而國軍最重要的就是要展現忠於國家、愛護人民的軍人本色，並具備執行保疆衛土，守護家園的能力。不管外在區域情勢的變化、敵情的威脅，唯有發揮保國衛民、守衛家園的核心價值，才能獲得國人的肯定與支持。

　嚴部長指出，國軍在這週所做的無論是精準飛彈的射擊、地空整體作戰、淡水河防、北部湖口的實兵實彈驗證，都達到預期的訓練目標，在在展示國軍是一個有戰力、是一個訓練精良的部隊，希望我們在既有基礎上，訓練上要從嚴、從難、從實，帶著敵情練兵，一切的訓練目標都要能夠超敵勝敵，所有的戰術戰法都要能以質勝量、以寡擊眾、以少勝多，這都要憑藉著精良訓練，共同朝「量少、質精、戰力強」的目標去努力。

　隨後，嚴部長前往慰勉駐守在南大營區的機步營官兵，並頒發加菜金，肯定他們這次在漢光演習中的優異表現。

　「我們是一個緊密結合的團隊，訓練要扎實，踏踏實實去做，不怕苦不怕難，穿上軍服就是要保國衛民」，嚴部長期勉大家平時應相互關懷、相互照顧，注重自我的健康保健，才能營造一個愉悅的工作環境，祝福大家端午節快樂。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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