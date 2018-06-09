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娛樂

Ella不避諱談論死亡方式　也想存錢去瑞士

記者吳雨婕／台北報導2018/06/09 16:09
▲Ella陳嘉樺不避諱談論死亡方式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.09）
▲Ella陳嘉樺不避諱談論死亡方式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.09）

Ella今（9）日出席知名牙膏品牌代言活動，受訪時再次談到生小孩的話題，對於什麼時候懷第二胎，她表示一切順其自然。

Ella提到現在勁寶已經會開始說話，會喊「寶貝、布丁」等簡單的字彙，Ella也會指著東西教兒子，好笑的是，她有一次翻肚臍給勁寶看，教他這是肚臍，後來勁寶都會去翻Ella的衣服，但是可能發音還不是很標準，都會叫成「弟弟」，讓Ella超緊張的說：「沒有弟弟，那是肚臍，不要嚇爸爸。」而後才提到，原來現在姊夫還不想要有第二胎，因此Ella笑說第二胎一切順其自然。


▲ Ella陳嘉樺提到兒子勁寶現在已經開始會說話。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.09）

曾經在彭佳慧演唱會站台的Ella，得知彭佳慧已經離婚的消息後，感到很訝異，「他們很成熟的去處理這個事情，藝人真的辛苦，什麼事情都要攤在陽光下交代。」對於彭佳慧的選擇，她也給予祝福，並希望外界能多給他們一點空間。

而前體育主播傅達仁在7日選擇以安樂死方式，走向人生終點，Ella提到非常關注這個新聞，「他用他生命最後一點力氣教育大家，用正面態度面對死亡。」Ella也坦白說，其實有跟父母聊過這一塊，如果要先死，自己會選擇什麼樣的方式。Ella透露應該要正面面對死亡問題，「意外跟明天誰先來不知道，所以會跟爸媽討論，如果不討論，就會錯愕。」接著表示，看到傅達仁的新聞消息後，自己也覺得要存一筆錢去瑞士。


▲Ella陳嘉樺認同安樂死合法化。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.09）

關鍵字ella陳嘉樺傅達仁
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