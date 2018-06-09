〈觀察〉追兵來了 超商雙雄大開複合店尋求新藍海

統一超近兩周出招頻頻，不僅推出集團新美妝品牌「K•Seren」與 7-ELEVEN 發展便利美妝生活品複合店，隨即又宣布導入集團統一佳佳健身資源，與 7-ELEVEN 開出全新的運動休閒複合店。

超商龍頭統一超 (2912-TW) 近期頻頻整合集團資源出手開複合店，事實上全家 (5903-TW) 過去二年已陸續結盟其他異業品牌推複合店型，隨著台灣超商密度排名已達全球第二，加上量販業和超商業正加強發展社區店，超商無疑正面臨展店有限而追兵多的壓力，多角經營、增加異業產品看來已是必走之路，然而，能否因此為超商產生龐大效益和更強大的聚客能力，仍有待觀察。

事實上，超商複合店並非首見，過去 2 年全家便利商店已開始進行異業結盟，目前已有天和鮮物、大樹藥局、吉野家和 bb.q CHICKEN 四種複合店，藉此擴大超商商品選擇。

以日前經濟部公布的便利商店統計數據來看，台灣便利商店密度高居全球第二，僅次於南韓，勝過日本，去年總營業額達 3173 億元創新高紀錄，經濟部認為，隨著業者積極進行異業結盟、擴展物流服務，今年可望再創新高。

其中，超商最熱賣的商品以飲料類占 38.1% 最多，尤其是超商咖啡占銷售達 7.1%，其次為菸草類占 28.3%、食品類占 25.4%，且商品淡旺季趨勢明顯，旺季集中在每年 7-8 月暑假期間。

從經濟部的統計來看，超商主力營收仍來自鮮食，積極發展的生鮮品項目前占營收比重仍低，然而，提供鮮食已非超商的專門優勢，近 2 年來連鎖超市業者全聯、頂好甚至是積極打入社區超市版圖的家樂福便利購，皆在不斷強化鮮食銷售、增加門市座位區，與超商搶客高度白熱化，勢必侵蝕部分超商的鮮食客群。

不可諱言，當超商密度處在高飽和狀態，加上超市積極展出社區型態店成為追兵，超商業者如何穩固現有的鮮食版圖、同時創造新的商機，是各家超商要面臨的新挑戰，而不管異業如何結盟，在大眾需求變化快速下，實體通路衍生更多商品結構已是必經趨勢。