NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈開球不理想　野獸笑說被氣氛給嚇到力挺吳音寧　收入低的人沒資格評論8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

金門國際和平海報設計徵件　隔海向臺灣設計高手招手

記者金武鳳／台中報導2018/06/09 16:33
▲金門823砲戰60周年，金門文化局舉辦海報設計獎徵件，也向台灣廣發英雄帖（圖／金門文化局提供)
▲金門823砲戰60周年，金門文化局舉辦海報設計獎徵件，也向台灣廣發英雄帖（圖／金門文化局提供)

今年是金門823砲戰60周年紀念，金門縣文化局以「金門=和平」為主題，舉辦「金門國際和平海報設計獎」徵件比賽，要以和平海報行銷金門價值。這項總獎金達65萬元的海報設計獎，參賽資格不侷限金門人，文化局在全國廣發武林帖，歡迎憑本事拿獎金。

金門縣文化局長呂坤和說，60年前爆發的金門砲戰，讓金門遭逢莫大浩劫，小小島嶼44天承受474910發砲彈，對金門人是永遠無法抹滅的可怕記憶。金門人走過戰爭歲月，特別能體會戰爭的可怕，更見證「戰爭無情，和平無價」，唯有和平發展，才是兩岸同胞的福祉。

823砲戰屆滿60周年的今天，金門文化局為彰顯「和平無價」真諦，特別祭出高額獎金舉辦海報設計比賽，主旨就是「金門=和平」，歡迎全國設計高手同場競逐。

為了向全國好手徵件，金門文化局廣發武林帖，臺灣相關單位都有獲得徵件訊息，尤其國家美術館所在地的台中市，夙有文化城美譽，文化薈萃，人才濟濟，更是金門文化局招手對象。

金門文化局表示，這項海報設計獎即日起至630日，在官網http://www.peacekinmen.com受理網路報名，年齡資格不限、免繳報名費。作品評分標準是，必須以創意出發，且符合主題概念及美感，將評選金獎2名，各獲獎金10萬，銀獎3名，獎金6萬等獎項多個，總獎金高達65萬元，歡迎把握時效送件競逐。

關鍵字金門文化局海報設計徵件設計高手823砲戰
仿效日函館朝市　規劃觀光漁貨市場3百人包粽送愛心　5千粽關懷弱勢

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan