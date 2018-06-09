金門國際和平海報設計徵件　隔海向臺灣設計高手招手

今年是金門823砲戰60周年紀念，金門縣文化局以「金門=和平」為主題，舉辦「金門國際和平海報設計獎」徵件比賽，要以和平海報行銷金門價值。這項總獎金達65萬元的海報設計獎，參賽資格不侷限金門人，文化局在全國廣發武林帖，歡迎憑本事拿獎金。

金門縣文化局長呂坤和說，60年前爆發的金門砲戰，讓金門遭逢莫大浩劫，小小島嶼44天承受47萬4910發砲彈，對金門人是永遠無法抹滅的可怕記憶。金門人走過戰爭歲月，特別能體會戰爭的可怕，更見證「戰爭無情，和平無價」，唯有和平發展，才是兩岸同胞的福祉。

在823砲戰屆滿60周年的今天，金門文化局為彰顯「和平無價」真諦，特別祭出高額獎金舉辦海報設計比賽，主旨就是「金門=和平」，歡迎全國設計高手同場競逐。

為了向全國好手徵件，金門文化局廣發武林帖，臺灣相關單位都有獲得徵件訊息，尤其國家美術館所在地的台中市，夙有文化城美譽，文化薈萃，人才濟濟，更是金門文化局招手對象。

金門文化局表示，這項海報設計獎即日起至6月30日，在官網http://www.peacekinmen.com受理網路報名，年齡資格不限、免繳報名費。作品評分標準是，必須以創意出發，且符合主題概念及美感，將評選金獎2名，各獲獎金10萬，銀獎3名，獎金6萬等獎項多個，總獎金高達65萬元，歡迎把握時效送件競逐。