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中央社

王滬寧又一兼職 功勳榮譽表彰委主任

中央社2018/06/09 16:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北9日電）中國國家主席習近平昨天頒發「友誼勳章」給俄羅斯總統蒲亭，陸媒報導揭露中共政治局常委王滬寧又接下了「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會主任」，這一職務先前由劉雲山兼任。

習近平昨天下午在人民大會堂金色大廳向蒲亭（Vladimir Putin）頒授首枚中華人民共和國「友誼勳章」。中央政治局常委、中央書記處書記、黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會主任王滬寧宣讀了國家主席授勳令。

從前述央視的報導中，揭露王滬寧又兼任了一個新的職務。北京日報報業集團微信公眾號「長安街知事」指出，先前擔任這一職務的是第18屆中央政治局常委、前中央書記處書記劉雲山。

王滬寧在中共19大「入常」並陸續接下劉雲山所留下的工作。2017年11月17日中共舉辦「全國精神文明建設表彰大會」，王滬寧首次以新兼職「中央文明委主任」身分參加。這個職務先前也由劉雲山兼任。

王滬寧在現任7名中共政治局常委中排名第5，今年1月3日王滬寧首次出席中國全國宣傳部長會議，確定主管中共黨內意識形態宣傳工作。

王滬寧早年發跡於上海，歷任中共三屆最高領導人幕僚，是炮製理論的「高手」，被認為是江澤民「三個代表」理論，胡錦濤的「科學發展觀」、習近平「新時代中國特色社會主義思想」的思想理論策劃者。（編輯：陳家倫/繆宗翰）1070609

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