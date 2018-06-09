柯文哲：吳音寧能力沒問題 應付政壇吃力

（中央社記者陳妍君台北9日電）台北市長柯文哲今天說，他從台北農產運銷公司總經理吳音寧上任至今，態度一致，不認為吳音寧道德有問題，或辦事能力不佳，可是吳音寧應付台北複雜的政壇，「真的滿吃力的」。

柯文哲出席「台北米食文化節」活動時受訪並作以上表示。同時，針對媒體報導指綠營高層已定調，在台北市議會這個會期結束前，讓吳音寧下台，柯文哲說：「我個人完全不知道這個消息。」

柯文哲指出，北農事件是給台灣社會一個反省；從北農前總經理韓國瑜去年下台到現在，他有時候會思考，自己是不是沒有很成熟的技術去處理這個局面。