NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈開球不理想　野獸笑說被氣氛給嚇到力挺吳音寧　收入低的人沒資格評論8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

嚴德發視導中部駐軍 肯定漢光演習表現

中央社2018/06/09 16:07
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北9日電）國軍漢光34號演習昨天結束，國防部長嚴德發今天視導中部地區駐軍，慰勉官兵，肯定此次執行清泉崗「聯合反空機降作戰」等任務的表現。

4日至8日進行的漢光34號演習，中部聯合反空機降作戰為演習重點項目，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機偵查。

軍聞社報導，嚴德發上午前往中部北大營區視導，瞭解官兵生活情形，肯定部隊的辛勞付出。他說，清泉崗基地聯合反空機降操演，展現出平常部隊訓練成果，透過聯合軍種的演練，驗證訓練成效。

嚴德發指出，除了反空機降操演，國軍在精準飛彈射擊、地空整體作戰、淡水河防、北部湖口的實兵實彈驗證，都達到預期的訓練目標，在在展示國軍是有戰力、訓練精良的部隊。

嚴德發強調，不管外在區域情勢的變化、敵情的威脅，國軍最重要的是要展現忠於國家、愛護人民的軍人本色，並具備保疆衛土，守護家園的能力。在既有基礎上，訓練從嚴、從難、從實，一切訓練目標要能超敵勝敵，以質勝量、以寡擊眾、以少勝多。

隨後，嚴德發也前往慰勉駐守在南大營區的機步營官兵，並頒發加菜金，肯定官兵這次在漢光演習中的優異表現。(編輯：陳永昌)1070609

王滬寧又一兼職 功勳榮譽...疼惜蕉農不落人後 高市各...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan