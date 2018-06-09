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中央社

紅斑性狼瘡母產800克早產兒 現白胖健康

中央社2018/06/09 16:10
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）黃小姐為紅斑性狼瘡患者，懷孕造成身體疲累，妊娠20週時發病，27週時剖腹產下女兒，體重僅800公克，須配戴呼吸器，經妥善治療與照顧，現矯正年齡11個月，白胖健康。

矯正年齡指由預產期當天開始計算的年齡，台中榮總今天舉辦「早產兒回娘家─爬爬樂」活動，共有80多位爸媽帶著小寶貝回家，透過爬行比賽追蹤早產兒的動作發展，參與的家長們現場分享照顧早產兒的經驗，彼此打氣鼓勵。

36歲黃小姐患有紅斑性狼瘡，她在醫生許可下35歲成功懷孕， 因懷孕造成身體疲累，在妊娠20週發病，24週因子癲前症突然出現宮縮，醫師要求住院安胎。

黃小姐產前出現肺積水、心瓣膜積水、呼吸急促需要戴呼吸器，產後因嚴重身體積水，肚子比懷孕時更大，一度發出病危通知，接受血漿置換術後，病況才逐漸穩定。

黃小姐為增加胎兒體重達到可剖腹標準，天天吃高蛋白食物，她說，雖因呼吸困難無法吃太多東西，每天仍喝下4包滴雞精、吃牛排及水果等，持續三星期，努力增加胎兒體重。

黃小姐含淚說，寶寶出生兩個月後，才脫離保溫箱，她第一次抱起孩子放在胸前，感受寶寶的體溫、心跳，當下心情相當激動，「經過這麼久，媽媽終於可以抱到妳」。

黃小姐和先生帶著小寶寶參加早產兒回娘家活動，寶寶爬行賽中，小寶寶開心在地上爬行，白胖健康，她笑說，起初，比起其他寶寶，女兒更容易緊張，現在矯正年齡11個月，她就和一般的孩子一樣，已可以扶著走路，爸爸笑說，「現在很皮了」。

台中榮總1年約照顧300名早產兒，其中，出生體重在1500公克以下的約80名，存活率將近9成，兒童醫學部主任林明志表示，早產多與高齡產婦、人工生殖等相關。

林明志指出，患有紅斑性狼瘡的媽媽在懷孕時，因紅斑性狼瘡的抗原會攻擊胎兒心臟，造成胎兒心臟衰竭，透過產檢可以發現，出生後，應注意是否有新生兒紅斑性狼瘡的現象，皮膚長疹、血小板低下，但這些症狀多數會隨著時間消失。（編輯：施燕飛）1070609

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