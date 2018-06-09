情深姊妹市　高雄、波特蘭締結30週年

1988年高雄市與美國波特蘭市締結為姊妹城市，今年邁入30週年里程碑，副市長楊明州率領市府團隊參訪波特蘭市，共同紀念姊妹市30週年並促進各項市政發展實質交流。昨(8)日楊明州率團拜會波特蘭市泰德•惠勒(Ted Wheeler)市長，回顧兩市深厚的姊妹市情誼與互動成果，討論波市以生態交通進行城市改造的市政經驗。

楊明州也當面邀請惠勒市長出席9月高雄市在全球發起、主辦的「全球港灣城市論壇」。隨後楊明州率團出席波特蘭市政府舉行的10個姊妹市友誼宣言共同簽署儀式，高雄市為儀式中唯一受邀致詞之姊妹市代表，惠勒市長致詞中多次、大篇幅提及對與高雄姊妹市關係之珍惜與重視，高度肯定兩市30週年教育、文化各面向交流不綴對兩市發展和人民的貢獻。

為了紀念與高雄市姊妹市邁向30週年，波特蘭玫瑰皇家協會、波高姐妹市協會與波特蘭市政府特別於波特蘭玫瑰節基金會前舉辦玫瑰花種植紀念儀式， 呼應今年3月波特蘭代表於高雄壽山情人觀景台種下的玫塊，以兩地玫瑰盛開代表兩市友誼長存。秘書處陳瓊華處長表示兩市都追求更互利、雙贏的交流，所以也將與波特蘭州立大學簽署合作備忘錄，推動教學實習計畫，建構高雄中小學更多元英語學習環境，也邀來更多波特蘭年輕人到訪高雄，累積國際間「高雄經驗」與高雄知名度。

楊明州在拜會時表示，兩市30年的姊妹市友誼擁有豐碩的交流成就，每年的高雄燈會藝術節與波特蘭玫瑰節活動，兩市都派出盛大的代表團參與盛會，不只充分體驗彼此慶典的熱烈與市民的熱情，更由此讓雙方的姊妹市友誼更加延續鞏固。