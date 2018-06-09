「中國愛騙人！」美議員籲宏都拉斯勿跟台斷交

▲美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）力挺台灣，呼籲台灣的友邦宏都拉斯別和台灣斷交。（圖／翻攝自 Hispanic Network Magazine , 2018.6.9）

台灣近來面臨中國大陸的打壓，陸續遭到邦交國斷交；對此，美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）則出面力挺台灣，表示中方只會撒錢，卻不兌現承諾，呼籲台灣的友邦宏都拉斯別和台灣斷交，「別被中國的虛假承諾騙了！」

綜合美國媒體報導，羅斯蕾緹南日前在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）的一場會議演說中提及，她在本月 7 日才剛剛和宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）見面。她告訴葉南德茲：「千萬別相信中國的虛假承諾，而選擇與台灣斷交，因為過去已有許多案例顯示，中國在拉美、非洲地區到處撒錢，但所答應的承諾，幾乎都沒有兌現。」



▲羅斯蕾緹南日前透露，她與宏都拉斯總統葉南德茲見面時，直接告訴對方：「千萬別相信中國的虛假承諾，而選擇與台灣斷交！」（圖／翻攝自推特, 2018.6.9）

羅斯蕾緹南更提到，「許多拉美地區的國家，因為貧窮所以需要外來資金，這時候中國就像是他們的『甜心老爹』(Sugar Daddy)」不過她也指出，這種「甜心老爹」常常是做出了許多承諾，卻不予兌現。

羅斯蕾緹南強調，她相信台灣應該不會失去宏都拉斯，「不過這其中美國的幫助至關重要，畢竟台灣如今已經在拉美失去兩個邦交國，不能再失去任何一個。」