莫迪政府剿共有成 印度毛派影響力大降

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度政府剿共有成，印度內政部長辛赫昨天表示，毛派極端主義在印度勢力大大減弱了，經過剿共，毛派游擊隊有影響力的地區已從135個降到90個，他們正輸掉戰爭。

綜合「印度快報」（Indian Express）等印度媒體今天報導，印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）昨天在克什米爾被媒體問到普恩（Pune）警方查獲毛派武裝份子策劃暗殺總理的信函時，談到印度政府剿共成果。

辛赫指出，政府一直認真處理總理的安全問題，但毛派游擊隊正在輸掉戰爭，這場對毛派的戰爭即將結束。