誠品信義雜誌區改裝開幕 世足誌正夯

誠品書店公關部接受中央社記者訪問說明，據統計資料，誠品信義雜誌區今年6月6日至8日歷經改裝期間的銷售情形，與去年同期相較，雜誌銷售率整體提升1/4，其中包含足球類刊物的運動雜誌類銷售則是成長3成。

誠品書店信義店2樓雜誌區改裝開幕，15道雜誌主題牆以「全秀面」陳列，讓每本雜誌都不會被「淹沒」，主題牆完整展示雜誌封面全貌。此外，因應世界盃足球賽開踢，「雜誌推薦」架上陳列數本報導世足賽訊息的最新雜誌，封面有被讀者多次翻閱痕跡，世足賽雜誌詢問度正逐漸提高。

此外，誠品書店表示，改裝後的15道雜誌主題牆內容包含關注世界脈動，從北歐、西班牙創意設計到日韓流行文化，從時尚藝術到文學建築領域，15道超大「全秀面」雜誌牆，讓讀者看見每本雜誌的「本來封貌」。

值得一提的是，15道雜誌主題牆中包含兩大全新主題：「台灣代誌」及「刊玩味」。「台灣代誌」蒐羅逾13款台灣地方誌，就連記錄100公尺街區的人文生命力，號稱「全球視野最窄」的台南刊物「正興聞」；記錄新竹文化足跡的「貢丸湯」刊物，這些近年興起又別具特色的台灣在地刊物，現在到誠品信義都能找得到。

「刊玩味」主題牆部分，則是由誠品書店職人定期從逾20國世界特色雜誌中精挑力薦，讓讀者從在地到全球都能一次讀遍世界大小誌。（編輯：管中維）1070609