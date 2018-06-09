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赴美上市失敗？M17 IPO成交量始終掛0

編輯中心／台北報導2018/06/09 17:04
▲M17 赴紐約證交所IPO上市，首日交易量卻掛0。（圖／翻攝 NYSE)
▲M17 赴紐約證交所IPO上市，首日交易量卻掛0。（圖／翻攝 NYSE)

發跡於台北的 M17 Entertainment 美國時間 7 日於紐約證交所掛牌上市，代號「 YQ 」。原預估每股 10 到 12 美元，但正式定價僅 8 美元，募資金額比原先預期的縮水 3 成。而當日也因不明原因未見任何交易，成交量直至今日均掛 0 ，遭疑 IPO 上市失敗。

M17 集團旗下最為知名的直播平台 17 Media ，主要市場包括台灣、香港、新加坡、日本等亞洲地區，本次赴美國那斯達克股市掛牌，外界原期待有望成為全台首家至美國 IPO 發行的「獨角獸」公司。不過， 17 先是傳出其原預定每股定價為 10 至 12 美元，總募資額將達 1.15 億美元，然最終發行 7,511,000 股，每股定價僅 8 美元，總募資規模降至僅約 6,010 萬美元，縮水 30% ，頓失「獨角獸」資格。

不只每股定價大幅縮水， 7 日於美國交易所風光敲鐘上市後，至今完全沒有任何報價與交易，部分網站則開始出現 M17 突然放棄  IPO ，或因募資金額不如預期、財務遭質疑等因素，可能延緩掛牌，甚至出現 IPO 失敗的質疑。不過，也有傳言指，是受到技術性問題干擾導致交易掛 0  。

據外媒報導，目前 17 面臨最大的難題為用戶成長停滯，活躍使用者自 2017 年 3 月至 2018 3 月為止 ，僅從 150 萬成長至 170 萬。另外就是直播業務佔了總營收 91.4% ，而直播平台中，前十大出手闊綽的「金主」就佔了 11.8% ，營收來源過度集中化。

儘管目前 M17 未能交易的原因成謎， M17 官方也臨時取消了與外媒約定的說明會，但可以確認的是， 17 在未來上市路上仍具許多挑戰，更要打破華爾街投資人對「 Zynga 」此類直播公司的印象，勢必要在營運模式等方面做出相應措施。

 

關鍵字m17紐約交易所交易量17直播ipo
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