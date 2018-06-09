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新北市客家文化園區　舉辦客家食材比賽

記者陳志仁／新北報導2018/06/09 17:06
▲新北市客家文化園區舉辦五月節的活動，瀰漫濃濃粽香；此外，小朋友玩得很開心，藍染香包也很精緻。（圖／新北市政府客家局提供）
▲新北市客家文化園區舉辦五月節的活動，瀰漫濃濃粽香；此外，小朋友玩得很開心，藍染香包也很精緻。（圖／新北市政府客家局提供）

新北市客家文化園區今（9）日舉辦五月節活動，參賽隊伍使出渾身解數拉票；激烈的比拚後，由新北市樹林區客家鄉親會獲得傳統美食金獎、澳洲美食達人崔安定獲得最佳人氣金獎，最佳創新金獎殊榮則由宏國德霖科技大學奪得。

新北市樹林區客家鄉親會製作的鹼粽，冰冰涼涼的，沾上糖粉、蜂蜜或果醬，入口甜甜蜜蜜，獲得大眾喜愛，傳統美食金獎實至名歸；澳洲美食達人崔安定來臺分享家鄉美食，與端午文化融合，粽子內餡包裹澳洲牛肉，活動現場肉香四溢，廣受好評，最佳人氣一點不為過。

客家人惜物愛物，將芥菜曬乾後醃製成鹹菜以延長保存期，竹子因蘊含豐富的經濟價值，竹筍便成為客家庄重要的經濟產物；宏國德霖科技大學餐旅管理學系師生發揮創意，將充滿客家記憶的鹹菜乾與新北在地竹筍相互搭配，粽子吃起來風味獨特又充滿濃厚客家風，奪得最佳創新金獎當之無愧。

遠自新竹來的參加者鍾先生說，這次活動以網路線上報名，搶DIY名額就像搶返鄉高鐵票一樣，非常幸運我們報名成功，一連串闖關活動非常充實，小朋友玩得很開心，藍染香包也很精緻，最特別的是現場還有桃花園重機車隊，數十輛排開顯的壯觀又震撼。全家拍照打卡、試吃各種口味的粽子，好吃又好玩。

新北客家事務局指出，園區經常舉辦多項活動，適合週末假日親子共遊，常態展覽展現客家藝文與內涵，文創商品店呈現藍染創意精品，且有多樣DIY體驗課程，持續關注新北市客家局FB，一手掌握最新消息；另6月24日「愛玩客野餐趣」邀請紙風車兒童劇團演出桐花島的故事，歡迎踴躍報名。

關鍵字新北市客家文化園區新北市樹林區客家鄉親會鹼粽新北客家事務局愛玩客野餐趣
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