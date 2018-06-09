新北市客家文化園區　舉辦客家食材比賽

新北市客家文化園區今（9）日舉辦五月節活動，參賽隊伍使出渾身解數拉票；激烈的比拚後，由新北市樹林區客家鄉親會獲得傳統美食金獎、澳洲美食達人崔安定獲得最佳人氣金獎，最佳創新金獎殊榮則由宏國德霖科技大學奪得。

新北市樹林區客家鄉親會製作的鹼粽，冰冰涼涼的，沾上糖粉、蜂蜜或果醬，入口甜甜蜜蜜，獲得大眾喜愛，傳統美食金獎實至名歸；澳洲美食達人崔安定來臺分享家鄉美食，與端午文化融合，粽子內餡包裹澳洲牛肉，活動現場肉香四溢，廣受好評，最佳人氣一點不為過。

客家人惜物愛物，將芥菜曬乾後醃製成鹹菜以延長保存期，竹子因蘊含豐富的經濟價值，竹筍便成為客家庄重要的經濟產物；宏國德霖科技大學餐旅管理學系師生發揮創意，將充滿客家記憶的鹹菜乾與新北在地竹筍相互搭配，粽子吃起來風味獨特又充滿濃厚客家風，奪得最佳創新金獎當之無愧。