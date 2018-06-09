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中央社

日本小學出奇招 請機器人教英語

中央社2018/06/09 16:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本許多小學有意正式將英語列為必修課程，急欲尋找英語助教，但英語助教一方面不好找，二方面花費高，因此，九州福岡縣一所小學出奇招，請機器人教英語。

日本放送協會（NHK）報導，今年度許多日本小學要求從3年級開始必修英語，但卻普遍面臨英語助教不足的問題。

位於福岡縣大牟田市的小學，請來一位非常吸睛的英語助教，它是跟3年級班導一起站在講台上的人型機器人NAO。

NAO可以說一口相當道地的英語，也可以跟學生進行雙向對話；它用比手畫腳的獨特動作上課，相當受到學生歡迎。

擔任班導的杉本朱美說，學生們都在快樂中學習；她自己也對英語發音感到不安，這是一個好機會。

學生說，NAO的英語很流利，自己也想把英語說得這麼好。

許多日本小學有意從2020年度正式實施必修英語，因此，不少小學今年度起，先從3年級開始必修英語。

這樣的做法對不是主修英語的小學老師來說相當苦惱，各地方政府也努力尋找英語助教。

不過，每聘請一位英語助教，一年就需要約500萬日圓（約新台幣136萬元）人事費，對財政困窘的地方政府來說，是一筆很大的負擔。

以大牟田市為例，19個小學裡，目前只有一位英語助教。

相對英語助教較高的人事費，一台NAO只要120萬日圓，對某些地方政府來說，不失為一個解決方案。

大牟田市教育長安田昌則說，在難以確保教師人才的情況下，機器人可以提供各種活用方法；未來希望在其他小學內也能使用。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070609

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