新竹300城市大遊行 千人踩街熱鬧嘉年華

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府舉辦「新竹300城市大遊行」，今天號召千人組隊在市區熱鬧踩街，其中還有吸睛的造型大氣球加入遊行行列，吸引民眾在街道旁駐足拍照，如一場熱鬧的城市嘉年華。

遊行隊伍中，還有以新竹市熱門景點、地標為主題製作的大型汽球，陪著民眾一起踩街同樂，吸引大批民眾在街道兩旁拍照，大家熱情向踩街隊伍揮手、歡呼，彷彿一場熱鬧的嘉年華盛會。

「讓大家看見城市的光榮與驕傲」，新竹市長林智堅受訪指出，新竹300起源於西元1718年王世傑帶領族人到新竹，開鑿隆恩圳，讓城市蓬勃發展，現今更成全國最幸福的城市。

林智堅說，這次大遊行活動是為7月21至29日的新竹300博覽會暖身，希望透過新竹300大遊行、博覽會，讓民眾更理解城市的歷史、文化、建設與發展，到時候要號召更多民眾來到新竹市，讓全國、全世界都看見新竹市的光榮與驕傲。（編輯：梁君棣）1070609