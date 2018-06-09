俄國藉印度制衡中國 青島習莫會引關注

（中央社台北9日電）印度總理莫迪與中國國家主席習近平今天將在上海合作組織峰會場邊會談。分析指出，印度在俄羅斯的支持下加入上合組織，意在藉此制衡中國在中亞的勢力拓展，這一背景讓習莫會更引關注。

印度媒體8日報導，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）證實，莫迪與習近平9日將在上海合作組織峰會場邊舉行雙邊會談，雙方將評估4月在武漢舉行的印中非正式領袖峰會決議的執行狀況。

儘管印度方面強調，習莫青島會晤主要是延續雙方4月份武漢會晤的脈絡，但在外媒眼中，青島習莫會背後不可忽視的是俄羅斯居中的影響。