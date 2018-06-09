俄國藉印度制衡中國 青島習莫會引關注

（中央社台北9日電）印度總理莫迪與中國國家主席習近平今天將在上海合作組織峰會場邊會談。分析指出，印度在俄羅斯的支持下加入上合組織，意在藉此制衡中國在中亞的勢力拓展，這一背景讓習莫會更引關注。
印度媒體8日報導，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）證實，莫迪與習近平9日將在上海合作組織峰會場邊舉行雙邊會談，雙方將評估4月在武漢舉行的印中非正式領袖峰會決議的執行狀況。
儘管印度方面強調，習莫青島會晤主要是延續雙方4月份武漢會晤的脈絡，但在外媒眼中，青島習莫會背後不可忽視的是俄羅斯居中的影響。
美國之音指出，印度出現在上合組織舞台的另一個重要意義，是成為中國與俄羅斯在中亞地區競爭影響力的平衡手。
上合組織於1996年創建，最初是以在中國與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克四國之間加強邊境地區的信任為初衷。2017年6月9日，上合組織第一次擴編，印度和巴基斯坦成為新的會員。
美國知名智庫蘭德公司的資深防務分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）曾撰文表示，俄羅斯越來越擔心，中亞的幾個國家正逐漸投入中國的地緣戰略懷抱，而使俄羅斯對這幾個前獨立國家國協的影響力日益減弱。
因此，俄羅斯首先提出並力主印度成為該組織的正式成員國，希望印度加入上合組織，能夠偶爾站在俄羅斯的立場上，對中國提出的一些議程投下反對票，或者至少放緩中國向中亞邁進的步伐。
印度「經濟時報」特別強調，在此次青島峰會之前，莫迪5月21日與俄羅斯總統蒲亭在俄羅斯素溪（Sochi）進行了一次「非正式會晤」，目的是進一步加強雙方的特別戰略夥伴關係。（編輯：陳家倫/繆宗翰）1070609