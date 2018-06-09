提前歡慶端午　朱立倫與民眾包粽送愛心

新北市長朱立倫今(9)日參加「2018新北慶端午－眾志成誠粽愛心」公益活動，與現場民眾及志工共500人齊力包粽，除了提前歡度端午佳節，也會將包粽成果分送板橋地區的長輩、獨居老人及中低收入戶，讓他們品嚐到愛心粽的幸福滋味。

朱立倫表示，每年板橋地區都會舉辦社區公益的包粽活動，除了慶祝端午節外，也會將包粽成果分送板橋地區的長輩、獨居老人及中低收入戶朋友，讓需要幫忙的民眾也能品嚐到愛心粽的幸福滋味。

朱立倫表示，近2年市府推動兩性平權，希望鼓勵爸爸和阿公也一起來包肉粽，不能「阿嬤包粽、阿公吃粽」，全家人透過包粽歡聚一堂，除了做公益外，也能強化社區凝聚力，並發揚關懷鄰里、重視公益的服務精神，希望大家同心協力做愛心，共同歡喜來過節。



朱立倫現場示範包愛心粽，身手俐落、快速包好2顆粽子的他也獲得民眾熱烈掌聲，隨後並與台下的長輩及志工分享包粽的樂趣。他也關懷長輩們的視力健康，鼓勵長輩們到與市府合作的眼科診所、眼鏡行做視力檢查，並配帶免費老花眼鏡，場面熱鬧溫馨。



板橋區長林敬榜表示，從2012年起連續6年舉辦「愛心粽」慈善公益活動，廣受好評。今年特別以「志工」為主軸，透過各里志工齊力包粽，希望讓公益精神深入鄰里，照顧弱勢，展現在地居民對板橋家園的誠摯關懷。