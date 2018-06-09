台中柳川廢棄大樓 台灣金聯擬改造為飯店

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）政府積極推動河川整治、閒置大樓再生，柳川成為台中文創發展重鎮，台灣金聯響應政策，攜手長榮集團將把當地閒置7年之久的廢棄大樓改造為星級飯店，成為柳川沿岸新地標。

台中市政府將河川整治列為施政重點，已完成柳川河川整治工程，將原先受污染的河道轉變為親水廊帶，大獲市民好評，同時，輔以廢棄大樓再生，不僅讓台中舊城中區市容改觀，再現活力，更成為中部文創發展重鎮。

台灣金聯資產管理公司董事長鄭明華表示，台中署立醫院對面，位於柳川東路和民權路路口的大樓閒置約7年，「這是社會資源的浪費，是很可惜的」。