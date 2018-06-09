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中央社

台中柳川廢棄大樓 台灣金聯擬改造為飯店

中央社2018/06/09 17:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北9日電）政府積極推動河川整治、閒置大樓再生，柳川成為台中文創發展重鎮，台灣金聯響應政策，攜手長榮集團將把當地閒置7年之久的廢棄大樓改造為星級飯店，成為柳川沿岸新地標。

台中市政府將河川整治列為施政重點，已完成柳川河川整治工程，將原先受污染的河道轉變為親水廊帶，大獲市民好評，同時，輔以廢棄大樓再生，不僅讓台中舊城中區市容改觀，再現活力，更成為中部文創發展重鎮。

台灣金聯資產管理公司董事長鄭明華表示，台中署立醫院對面，位於柳川東路和民權路路口的大樓閒置約7年，「這是社會資源的浪費，是很可惜的」。

台灣金聯響應閒置大樓再生政策，預計砸下超過新台幣7億元整修這棟閒置大樓的外部及結構，鄭明華指出，台灣金聯將攜手長榮集團，把這棟大樓，改造成地下3層、地上10層的星級飯店。

根據台灣金聯規劃，與長榮集團在台中合作的星級飯店，建坪超過8000坪，將在今年下半年動工，預計2019年底完工，完工後將有285個房間，2020年起開始貢獻租金收益。

鄭明華表示，飯店完工後，不僅可美化市容，還可望成為柳川沿岸新地標。

台灣金聯為銀行公會邀集國內多家公民營銀行及票券公司共同集資設立，以處理不良債權及其衍生業務為主。(編輯：陳永昌)1070609

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