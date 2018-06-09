被幕僚帶壞？侯友宜向綠營女議員討拍

國民黨新北市長參選人侯友宜今（9）日接受蘆洲體育會的邀請，與新北市議員李坤城、蔡明堂、李倩萍、黃桂蘭現身微風運河足球場，參與「運動樂開懷」的活動；對於時代力量立委黃國昌邀約辯論，侯友宜認為，應該好好在立法院監督政府、把關居住正義。

侯友宜在主辦單位的安排下，侯友宜接連挑戰各式球類的運動，首先是踢足球展現腳下功夫，侯友宜直接起腳射門得分，還跟擔任守門員的小朋友擊掌；此外，不論是投籃或「地面高爾夫球」，侯友宜也在練習幾次後，順利一桿進洞，充分展現良好的運動天賦，還有小小粉絲驚呼「侯友宜也來跟我們玩耶！」