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被幕僚帶壞？侯友宜向綠營女議員討拍

記者陳志仁／新北報導2018/06/09 17:49
▲侯友宜向民進黨新北市議員李倩萍訴苦，「你們家老縣長（蘇貞昌）說，我被帶壞！」（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜向民進黨新北市議員李倩萍訴苦，「你們家老縣長（蘇貞昌）說，我被帶壞！」（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（9）日接受蘆洲體育會的邀請，與新北市議員李坤城、蔡明堂、李倩萍、黃桂蘭現身微風運河足球場，參與「運動樂開懷」的活動；對於時代力量立委黃國昌邀約辯論，侯友宜認為，應該好好在立法院監督政府、把關居住正義。

侯友宜在主辦單位的安排下，侯友宜接連挑戰各式球類的運動，首先是踢足球展現腳下功夫，侯友宜直接起腳射門得分，還跟擔任守門員的小朋友擊掌；此外，不論是投籃或「地面高爾夫球」，侯友宜也在練習幾次後，順利一桿進洞，充分展現良好的運動天賦，還有小小粉絲驚呼「侯友宜也來跟我們玩耶！」

媒體詢問近來網路瘋傳嘲諷總統蔡英文「用愛發電」的kuso MTV「不缺電」看法，侯友宜坦承自己看到影片當下，對年輕人的高度創意，「忍不住笑出來」，但隨即嚴肅說，「這是民眾的痛苦聲音」；侯友宜也對政府喊話，「希望執政者能夠落實競選當時的承諾，謙卑、謙卑、再謙卑，解決民眾的問題。」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評「幕僚把侯友宜帶壞了」，侯友宜隨即轉頭cue年輕幕僚張珀源笑說，「你可不要把我帶壞唷！」強調自己雖然「卡憨慢說話，但做事實在」；此外，也向在場的民進黨新北市議員李倩萍訴苦，「你們家老縣長（蘇貞昌）說我被帶壞！」

關鍵字侯友宜李坤城李倩萍蔡明堂蘇貞昌黃國昌
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