黃國昌下戰帖 邀侯友宜辯論居住正義

對此，黃國昌下午出席時代力量基隆市安樂區議員參選人陳薇仲競選辦公室開幕受訪表示，看到侯友宜的發言非常失望，他曾當過新北市副市長應該非常清楚，過去幾年來，新北市年輕人是如何被高房價所苦，年輕人不敢成家，已經快要看不到未來。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜昨天晚間出席新北市地政業務從業人員職業工會會員代表大會餐敘，應邀致詞表示，居住安全重要性遠超過居住正義，不要老是被居住正義的民粹綁架，沒有安全就沒有一切。

（中央社記者王朝鈺、黃旭昇基隆市9日電）時代力量立委黃國昌今天說，侯友宜說居住正義只是民粹炒作，他正式對侯友宜下戰帖，辯論居住正義。侯友宜則回應，黃國昌應該好好在立法院監督政府，把關居住正義。

他說，希望侯友宜重新思考新北市居住政策，才不會造成新莊、淡海出現高房價卻有太多閒置房屋，土地、房屋已經炒作到了新北市必須有清楚政策來抑制高房價。

「我正式對侯友宜先生下戰帖」，黃國昌表示，市長參選人有必要針對住宅政策向選民講清楚，「既然侯友宜先生提出這麼誇張的言論，時代力量必須站出來，為所有年輕人發聲」，希望針對居住正義是否應該被實踐，或是如同侯友宜所提「只是民粹炒作」公開辯論，相信討論公共政策絕對比噴口水有意義。

今天的開幕活動參考基隆傳統新船下水、出航祈福儀式，由黃國昌、陳薇仲等人共同將麻糬置入粽葉摺成的小船，除祈求選戰順利外，也祝福民眾端午節快樂。

對於黃國昌邀約辯論，侯友宜下午在蘆洲區參加足球活動時受訪表示，黃國昌應該好好在立法院監督政府，把關居住正義。

面對年輕人生活的困頓，侯友宜說，未來在選舉過程會推出許多政見，解決年輕人的問題。（編輯：梁君棣）1070609