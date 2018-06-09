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影音／非法替陸客注射子宮頸疫苗　檢警上門搜索

記者蔡若喬／金門報導2018/06/09 17:48
▲金門縣湖下村一處違法替陸客施打子宮頸疫苗的未立案診所，檢警前往進行搜索。（圖／金城分局提供 , 2018.06.09
▲金門縣湖下村一處違法替陸客施打子宮頸疫苗的未立案診所，檢警前往進行搜索。（圖／金城分局提供 , 2018.06.09

來金門渡假順便施打子宮頸癌疫苗，已經成為對岸婦女最夯的旅遊方式。金門縣衛生局5月19日才在金寧鄉某民宅內，查獲未立案診所，以「四價」疫苗冒充「九價」違法幫陸客注射，因近日疑似又重新開業，檢調昨日(8)持搜索票前往查緝，當場查扣進貨單及施打名冊，王姓負責人亦坦承不諱，全案依違反醫師法及刑法詐欺罪，移送金門地檢署偵辦。

預防子宮頸癌之人類乳突病毒疫苗（human papillomavirus vaccine，簡稱HPV疫苗），在臺灣核准上市的疫苗有保蓓二價、嘉喜四價、嘉喜九價等3種，其中最新、保護力最強的「九價」疫苗，因為藥廠供貨不穩導致巿面上供不應求，奇貨可居，反成為有心人士賺取暴利的工具。

金門地檢署陳彥章主任檢察官昨日(8)指揮金門縣警察局金城分局、海巡署金門查緝隊、衛生局等單位前往金門縣湖下村，一處違法替陸客施打子宮頸疫苗的未立案診所，以及協助載運陸客之租車業者進行同步搜索，當場查獲進貨單、疫苗包裝空盒、大陸民眾施打疫苗名冊等相關資料，並帶回診所張姓員工、王姓會計及租車業楊姓負責人調查。

金城分局偵查隊隊長林練雄表示，該診所主要透過仲介推銷陸客至金門旅遊，並與當地租車業結合，將陸客載至診所內，以每次收取人民幣1,600元，折合台幣8000元代價進行疫苗施打服務。

林練雄指出，因王姓負責人以較低價之「四價」疫苗向陸客佯稱施打較高價之「九價」疫苗幫陸客注射，已違反刑法詐欺罪；施打場所並非醫療機構、亦非由醫師執行醫療行為，亦違反醫師法第28條之規定，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。

據了解，目前單劑子宮頸癌「四價」疫苗市價約台幣3,000元左右，而「九價」疫苗市價約台幣5,000元，但王姓負責人卻以高於市價近三倍價格替陸客施打，賺取暴利，對此王姓負責人在偵訊後已坦承不諱，全案移送金門地檢署偵辦。

非法替陸客注射子宮頸疫苗，檢警上門搜索。（警方提供）

關鍵字子宮頸癌疫苗搜索票金門陸客
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