台灣智慧綠能產業聯盟辦公室揭牌典禮　黃偉哲出席

台灣智慧綠能產業聯盟於今（9）日在台南成立沙崙辦公室，包括前台南縣長蘇煥智、立法委員黃偉哲、蘇治芬、陳曼麗及交大新校區推動小組執行長林健正皆親自出席，黃偉哲強調，未來有機會擔任市長，一定會全力協助綠能產業的推動。

黃偉哲應邀致詞時表示，他從擔任前台南縣長蘇煥智助理時，就參加環保運動，也看到很多前輩在推動綠能的足跡，未來有機會擔任市長時，一定會在政策和法令上全力配合。

台綠盟經長期籌備，在集結各方有智之士努力下，正式從台南起步並於沙崙成立辦公室，推動「社區藏電新主張」，台綠盟以三步走策略推動「社區參與」、「藏電於民」。