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台灣智慧綠能產業聯盟辦公室揭牌典禮　黃偉哲出席

記者黃文博／台南報導2018/06/09 17:51
▲台灣智慧綠能產業聯盟於今日在台南成立沙崙辦公室，黃偉哲應邀出席。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.09
▲台灣智慧綠能產業聯盟於今日在台南成立沙崙辦公室，黃偉哲應邀出席。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.09

台灣智慧綠能產業聯盟於今（9）日在台南成立沙崙辦公室，包括前台南縣長蘇煥智、立法委員黃偉哲、蘇治芬、陳曼麗及交大新校區推動小組執行長林健正皆親自出席，黃偉哲強調，未來有機會擔任市長，一定會全力協助綠能產業的推動。

黃偉哲應邀致詞時表示，他從擔任前台南縣長蘇煥智助理時，就參加環保運動，也看到很多前輩在推動綠能的足跡，未來有機會擔任市長時，一定會在政策和法令上全力配合。

台綠盟經長期籌備，在集結各方有智之士努力下，正式從台南起步並於沙崙成立辦公室，推動「社區藏電新主張」，台綠盟以三步走策略推動「社區參與」、「藏電於民」。

聯盟第一步的目標以「擴大公民參與」就地取電用電；第二步，再將多餘的電力透過「儲能系統」削鋒填谷；最後再透過「合作經濟網絡」串連達到真正藏電於民與台灣能源轉型願景。

台綠盟認為台灣的能源型能都是政府集中化與財團化，因此能源供應長期被大集團所壟斷，一般人民用電消費者毫無選擇，因此，台綠盟提出「社區藏電新主張」，以由下而上的草根社區組織與中小企業為主幹籌組「台灣智慧綠能產業聯盟」，並受到中央及各縣市政府、台電、中油等共同參與大力支持。

台綠盟特別成立沙崙辦公室，呼籲政府以在地社區化為主建立「分散式能源體系」，提倡能源轉型就是「打破集中壟斷」，讓機會與決策回到人民手上，台綠盟認為分散式的能源體系，除有利於台灣中小企業的新能源產業發展，也可將無所不在的大自然資源，包括地熱、小微水力、，潮汐等各種海洋能，還有農村大量蓄產能量發展成生質能等。

關鍵字黃偉哲綠能產業聯盟蘇煥智林健正
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