南非父親誤殺兒子 申請保釋親手葬子

查哈巴拉拉睡夢中聽到敲打車窗聲音，猛然驚醒，以為是搶匪，十分害怕，立刻掏出隨身攜帶的槍枝，朝著被敲打玻璃窗方向開槍射擊。隨後才意識到敲車窗的是自己的兒子魯央達。

5日晚間約9時，50歲的查哈巴拉拉（EmanuelTshabalala）把14歲兒子魯央達（Luyanda Tshabalala）送到學校參加夜間課程後，決定鎖好車，坐在車內等兒子放學。不久父親睡著了。兒子有事情找父親，回到車旁用手敲打副駕駛座位的玻璃窗。

魯央達在送醫急救途中不幸身亡。查哈巴拉拉則被警方移送法辦。

查哈巴拉拉在所遞交的法庭宣誓書中提及，當他開槍後，魯央達說：「爸爸 ！是我啊！」

他立即下車抱起兒子送醫急救，但一切為時已晚。

他含淚告訴庭上，說：「這是我第一起事故，也是一件痛苦萬分的事故。」並說他的餘生都將在悔恨中渡過。

南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）報導指出，查哈巴拉拉目前擔任南非警察局車輛部門警衛。

一名家庭好友向「時報即時消息」透露，查哈巴拉拉與魯央達感情很好，全家人都很疼愛這名孩子。查哈巴拉拉經常帶著孩子們一同遊戲、看電影以及觀賞重要球賽，父子間輕鬆愉快地聊天。

報導引述警官柯薩（Mpande Khoza）說：「我們正在從各個方面調查整起事件。我們必須進一步瞭解是疏忽、是謀殺、是蓄意謀殺、是否如他（查哈巴拉拉）所說出於懼怕，…因為我們都知道約堡的晚上待在車裡並不安全。」（編輯：王同禹）1070609