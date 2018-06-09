NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈艾迪頓無安打持續中 象補兩轟虐獅李玉璽簽唱會　久違公開活動好緊張8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

南非父親誤殺兒子 申請保釋親手葬子

中央社2018/06/09 17:30
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡9日專電）南非約翰尼斯堡日前發生父親將兒子誤認為搶匪而槍殺命案，這名父親出庭受審時深感懊悔，淚流滿面痛苦萬分，並向法庭申請保釋盼能親手埋葬兒子。

5日晚間約9時，50歲的查哈巴拉拉（EmanuelTshabalala）把14歲兒子魯央達（Luyanda Tshabalala）送到學校參加夜間課程後，決定鎖好車，坐在車內等兒子放學。不久父親睡著了。兒子有事情找父親，回到車旁用手敲打副駕駛座位的玻璃窗。

查哈巴拉拉睡夢中聽到敲打車窗聲音，猛然驚醒，以為是搶匪，十分害怕，立刻掏出隨身攜帶的槍枝，朝著被敲打玻璃窗方向開槍射擊。隨後才意識到敲車窗的是自己的兒子魯央達。

魯央達在送醫急救途中不幸身亡。查哈巴拉拉則被警方移送法辦。

查哈巴拉拉在所遞交的法庭宣誓書中提及，當他開槍後，魯央達說：「爸爸 ！是我啊！」

他立即下車抱起兒子送醫急救，但一切為時已晚。

他含淚告訴庭上，說：「這是我第一起事故，也是一件痛苦萬分的事故。」並說他的餘生都將在悔恨中渡過。

南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）報導指出，查哈巴拉拉目前擔任南非警察局車輛部門警衛。

一名家庭好友向「時報即時消息」透露，查哈巴拉拉與魯央達感情很好，全家人都很疼愛這名孩子。查哈巴拉拉經常帶著孩子們一同遊戲、看電影以及觀賞重要球賽，父子間輕鬆愉快地聊天。

報導引述警官柯薩（Mpande Khoza）說：「我們正在從各個方面調查整起事件。我們必須進一步瞭解是疏忽、是謀殺、是蓄意謀殺、是否如他（查哈巴拉拉）所說出於懼怕，…因為我們都知道約堡的晚上待在車裡並不安全。」（編輯：王同禹）1070609

黃國昌下戰帖 邀侯友宜辯論...修法遏止假新聞 綠贊成在野...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan