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修法遏止假新聞 綠贊成在野黨有疑慮

中央社2018/06/09 17:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北9日電）民進黨立院黨團書記長許智傑今天說，他主張應修法遏止假新聞；藍委蔣萬安說，遏止假新聞的手段要慎重；時力立委徐永明說，擔心侵犯言論自由；橘委李鴻鈞說，應做全面性檢討。

有鑒於假新聞、假消息猖獗，民進黨立委邱志偉、蘇震清等人，提案修正社會秩序維護法第63條條文，新增未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散佈謠言，足以影響公共之安寧秩序者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

民進黨立法院黨團書記長許智傑告訴中央社記者，現在網路謠言眾多，且有些謠言是刻意製造出來要誤導民眾，如國民黨日前使用不正確的照片，這樣的行為應用法律來約束，確保民眾可以得到正確的訊息。

他說，惡意、隨意散播假新聞，這不只是個人問題，而是整個社會秩序都可能會被打亂掉，所以主張要適當修法遏止這樣的惡行。

國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安告訴中央社記者，假新聞的確要遏止，但在執行手段上，也要慎重、保障言論自由，不能逾越法律，界線的拿捏要非常謹慎，綠委提案立意良好，但處罰程度要到拘束人身自由，這還有待商榷。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，對於假新聞需要有檢舉跟矯正的機制，但他擔心修法是否有點矯枉過正，用社維法來處理假新聞，行政機關的裁量權是否會擴大，若侵犯言論自由，對台灣民主形象也不好。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，立法院交通委員會一再呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應針對假新聞、詐騙、非法廣告等作全面性的檢討，若只是修社維法，那由誰來判斷是否為假新聞、衝擊又是如何，應由NCC作全面、通盤的檢討。（編輯：李信寬）1070609

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