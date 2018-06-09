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新北淨灘淨海　垃圾撿光光海洋好健康

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/09 17:52
▲參與淨灘民眾利用沙灘廢棄物排列成海龜圖案，呼籲大家一起用行動愛護海洋。（圖／新北市環保局提供）
▲參與淨灘民眾利用沙灘廢棄物排列成海龜圖案，呼籲大家一起用行動愛護海洋。（圖／新北市環保局提供）

響應世界海洋日，新北市環保局今(9)日同步在萬里翡翠灣、深澳漁港與野柳漁港等淨灘、淨海及海洋環境教育，700多名參與者齊呼「垃圾撿光光、海洋好健康」口號後開始挽袖淨灘，總共清出1077.3公斤的垃圾及162.2公斤的資源回收物，用實際行動宣示守護海洋的決心。

新北市環保局副局長王美文表示，新北市擁有145公里海岸線，不論是來自於陸地上的隨意棄置或海洋船舶棄置，都可發現主要的(60%)海洋垃圾是用完即丟的一次性塑膠製品，新北市積極推動「不塑之客」運動，以法制面及生活面並進，讓民眾減少塑膠製品的使用。

環保局表示，這次淨灘活動依據「國際淨灘行動規範」（International Coastal Cleanup），紀錄、分析垃圾種類與重量，並在淨灘後進行「海洋廢棄物分析」，所占比例最多的有保麗龍、免洗餐具、外帶飲料杯，顯見此類無法自然分解塑膠製品長期對海洋環境所造成的危害。

活動尾聲，參與淨灘民眾也總動員，將清理出的廢棄物排列成海龜圖案，不僅寓教於樂，也象徵眾人齊心攜手淨灘、守護無塑海洋的理念，共同響應「淨灘．減塑．新生活」的精神。

深澳漁港淨海部分，同步有10名海洋樂潛水俱樂部的潛水人員，潛至海底進行淨海，另10名潛水志工則進行岸潛作業，共同清除海底垃圾，最常見的有廢棄漁網、漁鏢、繩索、浮球及螢光棒等，也同時進行分類秤重、紀錄及分析。

平時從事攝影工作的劉先生，因為熱愛潛水，加上心疼海洋環境遭受破壞，而主動加入潛水志工的行列，他感嘆地表示，曾在海洋中看到像卡車輪胎之類的大型廢棄物及漁網，這不是一般人力所能打撈的，期盼大家要好好守護海洋環境。

而在野柳漁港所辦理的海洋環境教育活動－「台灣漁業知多少」，透過帶領民眾參觀萬里漁村生活館，了解早期漁村常見器具，並走訪野柳漁港，認識漁船、漁業現況，以及常食用的海鮮中辨別是否屬於保育類生物，教大家不僅要聰明選購，還要具備永續海洋資源的消費觀念。

關鍵字淨灘海龜深澳漁港翡翠灣
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