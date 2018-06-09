海陸空龍舟爭霸賽 打造桃園特色端午節

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天舉辦「大園慶端午-海陸空龍舟爭霸賽」，桃園市長鄭文燦說，除結合往年海陸龍舟爭霸賽外，今年更加入風箏龍舟體驗活動，要打造竹圍漁港獨特的端午節特色風情。

鄭文燦受訪表示，市政府今年舉辦的「海陸空龍舟爭霸賽」，打造了傳統活動新熱潮。民國105年才恢復的竹圍漁港海上龍舟賽與龍潭大池百年龍舟賽，是桃園兩大特色賽事，著重選手的專業訓練，海上龍舟賽需力抗海風，挑戰力氣之餘更著重技巧，是其他地區難有的獨特體驗。

至於「陸上趣味龍舟競賽」，則是提供普羅大眾參與龍舟賽的體驗，鄭文燦表示，充氣式的陸上龍舟著重的是參賽團隊的合作精神，不需太多專業訓練，讓一般民眾也能感受競賽的緊張氛圍。