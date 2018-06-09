關廟果菜合作社:氣候影響鳳梨價格

（中央社記者張榮祥台南9日電）外傳中國大陸不收購，造成台灣鳳梨價格崩盤，台南市關廟區果菜生產合作社理事主席郭忠今天否認說，價格不佳主要是氣候影響，劣果當然便宜，但品質好的鳳梨，價格還是不錯。

台南市關廟區是鳳梨的重要產區，郭忠說，今年因太陽太大，鳳梨曬傷嚴重，劣果一台斤只剩2元至3元，但品質好的鳳梨，一台斤還是可以賣到12元至13元。

郭忠說，中國大陸不收購、造成鳳梨價格崩盤的傳言，根本不是真的，主要是氣候影響，鳳梨若是太集中上市，也會造成產銷問題。

關廟區農會總幹事陳愛妹也表示，關廟區鳳梨收成已接近尾聲，農會採購外銷中國大陸也已在5月底結束，目前市面上陸續有鳳梨上市，農會將持續協助銷售。