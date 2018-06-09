高雄三鳳中街慶端午　封街包粽

端午佳節即將來到，知名南北貨市場高雄三鳳中街今年再度與市府合作，舉辦「開粽慶端午－揪團包粽趣中街」封街包粽活動，民眾只要花一枚50元銅板就可以在人氣名店「雙口肉粽」達人指導下體驗包粽樂趣，並帶回市價超過400元的10顆肉粽，市長許立明也親自下場體驗，替三鳳中街真材實料的食材掛保證。

三鳳中街封街包粽活動已邁入第6年，活動現場吸引超過300人一同參與。許立明致詞表示，封街包粽是三鳳中街最具代表性的活動，現在很多年輕朋友有吃過肉粽卻沒有親手包過，希望透過親自體驗的活動吸引年輕世代一同參與，將傳統文化傳承下去。許立明特別向在場民眾宣佈好消息，臨近三鳳中街的三塊厝新建車站，即將因應鐵路地下化完工，正式於年底前啟用，屆時可提供市民朋友前來三鳳中街購物更便利的交通，再造中街的繁華榮景。許立明隨後與三鳳中街管委會陳玉童主委等貴賓一同揭開古法大蒸籠並高舉粽串，邀請大家來中街採購粽料，也送上包粽包幸福的滿滿祝福。

端午節是傳統的團圓佳節，除了包粽子外還有划龍舟的習俗，6月份接下來即將盛大舉辦中芸港龍舟賽(16至17日)及端午愛河龍舟賽(16至18日)，將由許立明號召市府同仁共襄盛舉，歡迎市民朋友屆時一起同樂。

市府經發局政風室另於活動現場設置廉政行銷攤位，並舉辦趣味有獎徵答活動，吸引不少民眾競相搶答，為活動現場更添熱鬧氣氛。

