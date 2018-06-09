南市科展蟬連第一　瀛海中學團體組晉級全國賽

今(9)日臺南市107年第五十八屆公私立國民中小學科學展覽會頒獎，瀛海中學科學展覽的團隊在團體總成績，再度拿下第一類組第一名。其中由黃勤展、薛龍兩位老師指導，得到南市科展化學組第一名的施柔安、方彩丞、鄭宇廷三位同學的項目「建立可溶性澱粉定量法應用於辨別蜂蜜優劣」，同時拿下本屆最佳鄉土獎，更是化學組唯一晉級代表台南市參加教育部的科展決賽，將與全國菁英一較高下。



▲瀛海中學科展團隊在團體總成績奪下第一類組第一名，左一姚智化校長。（圖／瀛海中學提供 , 2018.06.09)

瀛海中學校長姚智化表示，今年比賽隊伍多，競爭激烈，瀛海本著自然科學及數理教育的紮實研究基礎，共獲得國中化學組第一、三名與佳作一名，以及國中生物組第二、三名與佳作一名的優秀成績，生物組及化學組各參賽三組，六組全壘打全部上榜，創下瀛海參賽以來最佳成績。

姚校長表示，瀛海去年參賽科展的主題起於學生因嗜食鹽酥雞，進而關心炸油回收有效再利用，研究如何處理成生質柴油，並獲得化學類第二名。無獨有偶，今年也是因為吃，三位學生因為喜歡吃零食餅乾，想瞭解哪一種市售餅乾能吃到含量最高的澱粉，利用國中所學改良澱粉與碘液變成藍色的方法，將所有市售餅乾的澱粉含量數據化。

學生研究發現，市售零食餅乾澱粉含量最高的，居然是電腦工程師最喜歡放在主機上保持順暢運作的那個牌子。在研究的過程中，看到前一陣子全球蜜蜂的神秘死亡事件，媒體紛紛討論要如何判別蜂蜜的真偽，坊間流傳泡泡多寡、流動速率、香味等各種方法都無法明確辨別，組員看到一篇科學報告指出，蜂蜜的優劣與蜜蜂分泌的消化酶含量有關，之前在澱粉消化酶方面的研究下過功夫，轉為相關的蜜蜂消化酶研究，學生好像發現新大陸，雖然過程很辛苦但心情也很快樂，最後成功製造出可檢驗蜂蜜的優劣澱粉酶檢測液，把可靠的驗證結果做出來。



▲左起薛龍老師、姚智化校長、鄭宇廷、施柔安、方彩丞三位化學團體組第一名，及黃勤展指導老師。（圖／瀛海中學提供 , 2018.06.09)

姚智化說，今年國中科展再次獲得第一類組團體總成績第一名的好成績，且高中科展部份同樣獲得優秀成果，證明學校對數理及自然科學教育的重視及投入，反映在學生科學展覽等科學類競賽成果上。