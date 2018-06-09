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老火車票說故事 萬張車票牽起祖孫鐵道情

中央社2018/06/09 17:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄9日電）95歲的攝影師倪立走遍全台大小車站，收藏上萬張老車票，老車票牽起祖孫情，他孫子倪京台特別出書傳承祖父鐵道記憶，兩人今天同台發表新書，倪京台一度為已故祖母缺席淚灑會場。

家住高雄的倪立數十年來走遍全台200多個大小車站，收藏逾1萬張老火車票，倪京台為傳承這些珍貴的鐵道記憶，花一年多時間，將這些車票整理並訪談尋覓其中有趣故事，寫成「老火車票說故事」一書，其中包括，倪立花11萬日圓從日本拍賣會買回的嘉義站月台票、已停駛的淡水線、東港線、東勢線車票，以及印有反共標語的老車票等，希望藉這本書回顧台灣過往的鐵道記憶。

倪京台下午偕爺爺倪立在高雄大遠百17樓誠品書店舉行新書發表會。

倪京台現場秀出一張民國69年的「自強特快」車票，這是他奶奶第一次帶著他坐火車時留下來的，雖然票面已褪色模糊，卻別具紀念價值。

老車票牽起這段祖孫情，倪京台睹物思情哽咽地說，原本他計畫邀請奶奶一同出席新書發表會，但奶奶不幸在今年2月辭世，沒能看到這本書出版，但倪京台相信奶奶在天上仍持續為他加油。

倪京台接著秀出一張嘉義站的「入場券」，這是日治時期嘉義站的月台票，票面上還清晰可見印有昭和7年、料金5錢等字樣，這是倪立祖孫倆從日本拍賣網站用11萬日圓購得，換算這張票歷經了86年歲月後，升值了百萬倍身價，格外珍貴。

倪京台並展示一些已停駛路線的火車票，如舊時的淡水線、東港線、東勢線等車票，其中有些5、60年代的車票背面，還印有「反共救國，人人有責」、「自由必勝，暴政必亡」等反共標語，真實記錄了當年的時代背景，成為見證歷史的鐵道小物。

倪京台有感於台灣火車票都已電腦化，原本硬卡的「名片式車票」已大多被顏色單調、字型統一的電腦車票取代，非常可惜，於是決定整理爺爺收藏的上萬張古老火車票，去回想、去拼湊車票背後的典藏記憶與有趣故事，歷經一年多採訪整理，寫成「老火車票說故事」一書，選在今天鐵路節出版。

倪京台說，隨著網路發達，出版業已是夕陽產業，像鐵道懷舊這類的小眾圖書更是被邊緣化；他呼籲，讀者多買書鼓勵支持本土創作者，同時希望藉由「老火車票說故事」這本書分享並傳承台灣即將消失的鐵道記憶。（編輯：劉政權）1070609

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