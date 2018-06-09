NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈艾迪頓無安打屠獅 中職第7人三毛獻聲打招呼　齊豫自曝初戀遺憾8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／Akemi生日當天右耳失聰　鬆口與錦榮感情狀況

記者吳維書／台北報導2018/06/09 19:19
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

藝人Akemi香月明美今（9）日擔任bodum一日店長，她受訪時透露5月生日當天，右耳因不明原因失聰，經醫生診斷為中耳炎，但至今仍不知引發原因，幸好不會產生永久性傷害，治療後仍可復原。至於外界最好奇跟錦榮的感情狀況，她鬆口，「如果哪一天我對他有感情的話，應該會在一起。」她希望兩人感情自然發展，不想因為外界送作堆而變成情侶。

談到生日當天右耳失聰，Akemi表示，「我耳朵聽不到，而且是生日那天，現在還是有點不太好，有好很多了，但還沒完全好，兩禮拜了，在台灣有看醫生，沒有發燒，就是很痛、很痛，完全聽不到，很可怕。」幸好後來醫生診斷發炎退了，就會復原。談到2017年與錦榮一起合作節目，在她心中他是什麼樣的男生？她笑說：「他是一個很幼稚的男生，我們很久之前有認識，因為運動才開始又聯絡，認識之後才發現他不是我們雜誌上會看到的那種帥帥男生，他是小朋友，我們工作的時候有很多原始、自然的環境，他如果看到一棵樹，不會想太多，會立刻爬上去，他就是一個小朋友啊。」


▲Akemi擔任一日店長秀廚藝。（圖／恆隆行提供 , 2018.6.9）

Akemi透露5月生日，錦榮有傳訊息祝賀，「他傳訊息給我，他媽媽生日跟我同一天，所以一定會記得我的生日。」她提及目前自己在學習當孕婦的健身教練，因為自己喜歡運動，加上旁邊有很多朋友懷孕，她想說可以幫助她們，也可以幫到自己，被問到何時邁入懷孕階段？她回應，「我沒有規劃何時懷孕，但一直想要有4個baby，所以應該要趕快開始。」

被詢問錦榮有沒有機會當孩子的爸，她嬌羞笑喊，「怎麼會跑到這邊來？」她強調，「他是我的好朋友。很多人說我們很配，但我覺得他是我媽媽沒生出來的那個哥哥，每個人都會說我們好像，我也開始覺得他是我哥哥，我給媽媽看，她也覺得那好像她兒子。」被問到發展可能性，她坦言，「如果哪一天我對他有感情的話，應該會在一起。」她提及上一段感情已經是2年前，當時與台灣男生交往，至於對象是誰？她則保密不透露。

關鍵字akemi錦榮
廚神上吊自殺　入行全因「想上她」星二代曾治豪歌唱比賽被批竟...

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan