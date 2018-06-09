影／Akemi生日當天右耳失聰　鬆口與錦榮感情狀況

藝人Akemi香月明美今（9）日擔任bodum一日店長，她受訪時透露5月生日當天，右耳因不明原因失聰，經醫生診斷為中耳炎，但至今仍不知引發原因，幸好不會產生永久性傷害，治療後仍可復原。至於外界最好奇跟錦榮的感情狀況，她鬆口，「如果哪一天我對他有感情的話，應該會在一起。」她希望兩人感情自然發展，不想因為外界送作堆而變成情侶。

談到生日當天右耳失聰，Akemi表示，「我耳朵聽不到，而且是生日那天，現在還是有點不太好，有好很多了，但還沒完全好，兩禮拜了，在台灣有看醫生，沒有發燒，就是很痛、很痛，完全聽不到，很可怕。」幸好後來醫生診斷發炎退了，就會復原。談到2017年與錦榮一起合作節目，在她心中他是什麼樣的男生？她笑說：「他是一個很幼稚的男生，我們很久之前有認識，因為運動才開始又聯絡，認識之後才發現他不是我們雜誌上會看到的那種帥帥男生，他是小朋友，我們工作的時候有很多原始、自然的環境，他如果看到一棵樹，不會想太多，會立刻爬上去，他就是一個小朋友啊。」