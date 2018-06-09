金門大學首位滿級分學生 黃建桐畢業了

由於金大與成功大學校有交換學生計畫，黃建桐除了大一在金大，大二到大四這三年都在成功大學材料科學及工程學系就讀，是兩校重點培育的學生。

金門大學106學年度畢業典禮下午舉行，1045名畢業生中，黃建桐倍受矚目。4年前自台中一中畢業的他，以75滿級分放棄台灣大學電機系的機會，選擇金門大學，獲得新台幣400萬獎學金。

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）4年前以75滿級分選擇金門大學資工系的黃建桐畢業了，視國際知名超導科學家朱經武為學習目標的他表示，將先到成功大學材料科學及工程研究所攻讀，日後再到美國休士頓深造。

黃建桐原本畢業後到美國休士頓大學超導中心深造，他今天受訪表示，還需要再加磨練，更深入研究專業知識才知道自己需要什麼，因此決定暫緩出國，先攻讀成大材料科學及工程研究所。

從國小到高中都是讀資優班的黃建桐說，在高中以前從沒想到會來金門讀書，既然來了，就希望能多學一點；他直言，金大畢竟是所新學校，的確有些不足之處；不過，像他這樣只會專注在學業上的學生，金大同學不同的生活態度，讓他學到很多，也交到一些好朋友。

不過，由於大一必須趕修學分，黃建桐沒有間參加社團活動，全心放在課業上；到成功大學才有稍有機會喘息，參加騎射協會，學習射箭，調適身心。

至於400萬獎學金的運用，黃建桐說，獎學金不是那麼重要，只是當時金大正好有這項計畫。獎學金分4學年發給，他的父親任教台中靜宜大學，家中也不急需用錢，他說，獎學金已全權交由父母處理。

金大主秘呂立鑫表示，黃建桐是首位也是唯一位滿級分考入金大的學生，在校期間學業表現優異，以第2名畢業，人際關係也不錯，祝福他早日學有所成，貢獻國家社會。

4年前選填大學志願時，以黃建桐的成績錄取台灣大學電機系絕對沒有問題；但當他得知國際知名超導科學家朱經武提供金大學生到他主持的美國休斯頓大學超導中心深造的機會，決定優先選填金大資工系。

特別的是，黃建桐的哥哥黃建庭當時正讀金大資工系3年級，兄弟一度也成了學長學弟，校園中傳為佳話。校方認為這也與他選擇金大不無關係。(編輯:孫承武)1070609