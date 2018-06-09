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南王花環創新教育 實踐卑南文化傳承

中央社2018/06/09 18:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北9日電）「老人問，為什麼受教育越高的孩子離自己的文化越遠？」南王花環實驗小學校長洪志彰說，聽到這樣的話他無言以對，但他透過編撰卑南族文化課綱，「把文化活在生活中」。

2018親子天下教育創新共創會今天於台北文創舉行，眾人聚焦「適性學習」主軸，透過開放空間會議及創新短講，共同分享討論教育創新提案中，各種可能的行動方案。

初為台東日語傳習所卑南社分教的南王國小成立於1896年，是東台灣原住民正式接受新式教育的開端，也是歷史非常悠久的原住民學校，於民國105年更名為南王Puyuma花環實驗小學。

南王Puyuma花環實驗小學校長洪志彰「久將」今天在共創會短講中以「我的教育夢」為題分享，聽過很多老人說，為什麼受教越高的孩子離自己的文化越遠，「我聽到這樣的話其實無言以對。」

Puyuma意旨卑南族10個部落中的南王部落，古語中Puyuma有集中團結之意。花環為台灣16族原住民族中，最能突顯卑南族的穿著服飾特徵，任何重要場合包含婚喪喜慶，為族人戴上花環表示尊崇之意。

「假如教育是讓人越來越遠離自己的文化，那是教育的不正義。」久將認為，「把文化活出來，課程其實只是一種媒介，更重要的是文化該如何讓孩子成為卑南人應該的樣子：頭戴花環身穿族服，在祭典中唱自己的歌、跳自己的舞」，這才是最真實的期待。

久將所談的創新教育，是讓卑南族學校教育成為卑南族成長的一部分，他指出，創新課程的設計，是與部落耆老、學校老師及諸多專家們，花一年時間把卑南族文化課綱細目寫成教案來執行，「舉凡卑南族先賢、小米文化、卑南圖文之美、狩獵文化、土地信仰等，希望學生從自身的生活中學習，把文化活出來。」

久將接受中央社記者訪問時說，南王花環實驗小學有部分的課程在教室，但多數時間在戶外執行或進行田野課程操作，還有拜訪地方耆老以及參加祭典，透過這些生活中非常自然的方式，讓孩子了解生活的這塊土地上最深層的文化。

「創新教育與文化傳承其實並不衝突」，久將強調，從熟悉的文化中習得知識能力，從傳統的東西學到主流的課程，這樣孩子不僅可以更認同自己，同時也兼具雙文化的能力。

「自己戴花環是認同自己，別人替你戴上則是一種肯定。」久將說，實驗教育重新設計課程時，需要龐大有能力的人才投入，能力是整個實驗教育迫切需要，而人是最重要的核心，他衷心期盼台灣能成為打從心底真正尊重他人相互欣賞的多元社會。（編輯：管中維）1070609

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