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中央社

今天畢業典禮 女大生凌晨墜樓身亡

中央社2018/06/09 18:26
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄9日電）高雄市某國立大學外文系程姓女學生，今天凌晨在租住處墜樓身亡，未能參加上午的畢業典禮，她的家人從台中南下高雄處理後事，悲慟不已。

高雄市鹽埕區一棟出租套房大樓凌晨3時45分發生一起女子墜樓身亡案，警方查出死者是就讀高雄某國立大學外文系四年級的程姓女學生，從9樓墜落送醫不治。

鹽埕警分局指出，年僅21歲的程女家住台中，在高雄租屋獨居，屋內有養一隻貓，但未留遺書，程家人原本今天要南下參加程女的畢業典禮，但程女以自己沒上台受獎為由，婉拒家人觀禮。她昨晚打電話回家與媽媽話家常並無異樣，電話中還表示畢業典禮後就會返回台中，但卻發生憾事。

警方初步了解，程女日前和男友剛分手，她畢業後本來計畫赴英國深造，至於導致她輕生的原因將再深入調查釐清。

程女家人獲知噩耗後，一早從台中南下高雄處理後事，他們神情哀戚，謝絕媒體採訪。

校方表示，程女在校成績優異，原本計畫今年8月赴英國求學，她與同學相處和睦，並無自殺徵兆，憾事發生後，家長非常悲痛，校方將協助家長治喪。

警方表示，生命無價，自殺不能解決問題，呼籲大家珍惜生命。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：施燕飛）1070609

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