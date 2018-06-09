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中央社

9旬退役少將好學不倦 跨百公里求學獲碩士

中央社2018/06/09 18:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）佛光大學今天舉行畢業典禮，其中91歲退役少將葉信康獲傳播所碩士學位，他致詞時表示，雖然從中壢到宜蘭路途遙遠，但每次上完課收穫滿滿卻不覺得疲倦。

佛光大學近千名畢業生中，年紀最大的是91歲葉信康，40年軍旅生涯中，一路從通訊上士到國防部統一通訊指揮部少將指揮官退伍，後來又花了17年修讀空中大學4個學系畢業，兩年前考上佛光大學傳播所，今天獲得碩士學位。

葉信康代表畢業生致詞表示，感謝佛光大學提供優質的學習環境和師資，讓他每次到校上課都收穫滿滿，即使中壢到宜蘭路程遙遠卻不覺得疲倦，回想考上時曾向校長承諾一定會秉持「做什麼像什麼」精神，他也實現諾言，兩年內完成學業和論文。

葉信康的夫人、兒女、孫子和空大同學共20人也獲邀上台分享這份榮耀和喜悅，師長和同學鼓勵他繼續攻讀博士班，但夫人以健康有顧慮為由婉拒，擔心他繼續深造，勢必又會全力以赴，恐怕會影響身體健康。

佛光大學畢業典禮今天在佛大懷恩館舉行，共有2000多名畢業生和家長齊聚一堂，典禮最後安排畢業生開啟自己在大一時寫下的時空膠囊信函，除回想4年所學外，同時驗證當年許下的心願與目標，師生隨後也一同敲響吉祥大鐘，為打造光明前途共同祈福。（編輯：梁君棣）1070609

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