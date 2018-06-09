9旬退役少將好學不倦 跨百公里求學獲碩士

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）佛光大學今天舉行畢業典禮，其中91歲退役少將葉信康獲傳播所碩士學位，他致詞時表示，雖然從中壢到宜蘭路途遙遠，但每次上完課收穫滿滿卻不覺得疲倦。

佛光大學近千名畢業生中，年紀最大的是91歲葉信康，40年軍旅生涯中，一路從通訊上士到國防部統一通訊指揮部少將指揮官退伍，後來又花了17年修讀空中大學4個學系畢業，兩年前考上佛光大學傳播所，今天獲得碩士學位。

葉信康代表畢業生致詞表示，感謝佛光大學提供優質的學習環境和師資，讓他每次到校上課都收穫滿滿，即使中壢到宜蘭路程遙遠卻不覺得疲倦，回想考上時曾向校長承諾一定會秉持「做什麼像什麼」精神，他也實現諾言，兩年內完成學業和論文。