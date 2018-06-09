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中古車如何聰明購？中市業者首創直播委賣平台搶先機

記者金武鳳／台中報導2018/06/09 19:15
▲中古車買賣有新平台，台中市業者搶先機，透過直播平台提供消費者自己車子自己賣（圖／金武鳳攝 , 2018.6.9)
▲中古車買賣有新平台，台中市業者搶先機，透過直播平台提供消費者自己車子自己賣（圖／金武鳳攝 , 2018.6.9)

直播平台風起雲湧，連中古車買賣也能透過直播交易？台中市富益達車業看好直播商機，首創中古車直播委賣平台，提供消費者自己車子自己賣管道，加上獨立第三方認證機構GOO鑒定，可以確保車源的可靠與安全，讓車輛資訊更加完整，進而保障買家權益!

富益達車業表示，台灣中古車市場商機無限，據統計，每年成交逾50萬輛。只是，中古車車況不一，消費者要如何「聰明購」，方能買到合意又價錢合理的中古車？這往往困擾著有意購買中古車的人。

一般來說，中古車買賣，大多會找中古車刊登平台，透過刊登平台最大好處是物件眾多，選擇性多，買家省得一家家找車。缺點是，為了吸引消費者目光，賣家常利用模擬兩可的話術，制定刊登價、頭款價、網路價或會員價等各式各樣標價，常落得價格不實話柄!

其次，在刊登平台找車子，紙上談兵，車況無法掌握，以致買到事故車、泡水車或其他問題車輛事件層出不窮，也易孳生糾紛。

富益達車業為改變中古車買賣方式，提供消費者多一條購車管道，首創「聰明購車族」直播平台，結合多媒體行銷力量，以及來自日本的獨立第三方認證機構GOO鑒定合作，可以確保車源的可靠與安全，讓車輛資訊更加完整!

透過「聰明購車族」直播平台，車主可以「自己車子自己賣」，前提是，委賣車輛必須先經過GOO的認證鑒定，以保障買方權益。至於車價，可由車主自訂，再由自己或是委託主持人透過直播賣車，如此模式，買賣雙方能以互動方式，了解車輛資訊與價格，眼見為憑，買賣中古車更能安心少糾紛。

 

 

關鍵字中古車買賣富益達車業直播
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