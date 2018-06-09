NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈艾迪頓無安打持續中 象補兩轟虐獅李玉璽簽唱會　久違公開活動好緊張8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

彈劾案記名投票兩版本 12日院會最終定案

中央社2018/06/09 18:35
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北9日電）監察院討論彈劾案記名與否，有以記名為原則和以無記名為原則兩種版本。監院人士指出，兩案分別送議事處，12日召開的院會將確定最後採哪種版本，定案後實施。

總統蔡英文提名的11名監察委員今年2月上任後，由監委蔡崇義領銜提案修改監察法施行細則，將彈劾案審查會現行的無記名投票改為記名投票，獲新任監委和前總統馬英九時期任命的監委王美玉連署支持。

監委陳慶財另提「無記名投票為原則，記名為例外」版本，開放4個例外得記名投票，包括彈劾對象為五院院長、副院長、總統府秘書長等首長、社會矚目具影響性等案件，獲13名馬英九任內所提名監委連署。

彈劾案記名投票目前有兩種版本，一是以記名為原則，無記名為例外；二是以無記名為原則，記名為例外。5日的談話會決議，希望兩方在院會召開前再交換意見，尋求更多共識，適度修正，看能否共提一個版本。

監院人士指出，兩案已分別送議事處，可能會以兩案併陳方式在院會討論，不過，距院會前還有一些時間，或許仍有協調空間。

主張無記名投票為原則的監委認為，根據過往經驗，無記名投票比較可以不受干擾，獨立行使職權，彈劾案的投票是本於良知、專業與內心確信的價值決定是否彈劾，而非附和輿論標準，透過記名投票，「可能會變成一種政治表態。」

主張記名投票為原則的監委說，監察法應與時俱進，行使彈劾權採記名投票，對社會大眾有交代，也接受外界檢驗。有監委指出，這是價值選擇問題，甚至質疑，若重要案件都可以記名投票，何以其他案件不能記名。

支持無記名為原則的監委指出，彈劾案常有多人彈劾的情況，不需要對所有彈劾對象都記名投票，重要人物、爭議案件才記名投票，以回應外界知的期待。他說，改革循序漸進走向開放，是比較負責任的做法。

至於到院會仍維持兩案時，是否要動用表決，監察院秘書長傅孟融日前表示，「不會」，還是會用共識決方式。他說，記名與否已討論許久，記名與無記名沒有絕對的好或壞。（編輯：李信寬）1070609

9旬退役少將好學不倦 跨百...台大陽明差別待遇 教部：臆...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan