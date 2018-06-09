法廣：防陸情蒐川金會 美情報機構如臨大敵

川金會：現場觀察（中央社台北9日電）法國國際廣播電台網站（RFI）引述美國國家廣播公司（NBC）報導，為了防止中國間諜滲透12日在新加坡舉行的川金會以竊取談判情報，美國情報機構如臨大敵，正採取各種應對措施。

中國間諜使用的竊取情報手段可謂包羅萬象，諸如破解飯店房門鑰匙，贈送可竊取資訊的「友誼別針」給美方人士配帶，或將擁有竊聽功能的晶片植入信用卡、鑰匙圈、首飾以及活動證件。美國情報機構評估，在川金會期間，中國將以綿密複雜手段，出動龐大資源以圖蒐集情報。

美國官員向國家廣播公司透露，在川金會期間，美方最擔心的還包括，舉行高峰會的嘉佩樂酒店（Capella）服務生及新加坡其他餐廳、酒吧員工，都可能被中方收買，扮演告密者角色，聆聽上門光顧的美國消費者談些什麼，然後把情報回報給中方聯絡人。