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中央社

G7峰會沒突破性進展 美國歐盟將貿易對話

中央社2018/06/09 18:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社魁北克拉馬爾拜8日綜合外電報導）法國官員今天表示，美國和歐洲聯盟將在兩週內建立貿易對話。對於在加拿大參加七大工業國集團峰會並有歧見的各盟國而言，這代表微幅進展。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）上週決定對加拿大、歐盟（EU）和墨西哥的鋼鋁進口課徵關稅，作為他「美國優先」其中一項政策，美國貿易夥伴紛紛表達不滿。

法國官員告訴記者：「今天下午就對話原則達成協議。」「每個人都同意，包括川普總統。」

一名知悉會談內容的官員表示，儘管七大工業國集團（G7）各國領袖提供大量進出口數據，試圖左右川普的法，但他拿出自己的數字回擊並堅守立場，認為美國在國際貿易處於不利地位。

不過，川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面後語氣放軟，他表示，馬克宏正在協助解決貿易問題。

川普說：「有些事即將發生。我認為這將會非常正面。」他未說明細節。

馬克宏表示，讓美國與盟邦陷入不和的貿易議題可能會有進展。

他與川普會面後告訴記者：「我想，貿易方面，會有…一個共同進步的方式。」「我看見各方都願意為我們的人民、勞工和中產階級找出協議及雙贏的方法。」（譯者：葉俐緯/核稿：林憬屏）1070609

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