G7峰會沒突破性進展 美國歐盟將貿易對話

（中央社魁北克拉馬爾拜8日綜合外電報導）法國官員今天表示，美國和歐洲聯盟將在兩週內建立貿易對話。對於在加拿大參加七大工業國集團峰會並有歧見的各盟國而言，這代表微幅進展。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）上週決定對加拿大、歐盟（EU）和墨西哥的鋼鋁進口課徵關稅，作為他「美國優先」其中一項政策，美國貿易夥伴紛紛表達不滿。

法國官員告訴記者：「今天下午就對話原則達成協議。」「每個人都同意，包括川普總統。」

一名知悉會談內容的官員表示，儘管七大工業國集團（G7）各國領袖提供大量進出口數據，試圖左右川普的法，但他拿出自己的數字回擊並堅守立場，認為美國在國際貿易處於不利地位。