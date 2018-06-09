NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈艾迪頓無安打持續中 象補兩轟虐獅李玉璽簽唱會　久違公開活動好緊張8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

教部：亞太學院若停辦　協助師生安置

中央社2018/06/09 18:52
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中、魯鋼駿台北9日電）亞太創意技術學院傳出將停辦，高教工會10日將陳情，要求教育部維護師生權益。教育部技職司長楊玉惠表示，目前還沒收到會議記錄，如果確定停辦，會協助師生安置。

高教工會今天發出採訪通知，指亞太學院董事會「突襲申請停辦」，引起學生群情激憤，將於明天北上教育部，要求學生原校畢業，學校以既有師資開足課程。

中央社記者向教育部求證，技職司長楊玉惠表示，目前收到的消息，亞太學院5月分薪水有拖欠的狀況，本月7日董事會上，確有提到「停辦」之事，不過會議記錄還沒送抵教育部，因此不確定學校是要轉型還是退場。依法私校停辦後可轉型為教育、文化、社會福利法人。

楊玉惠表示，亞太學院日前已確定107學年度停招，如果真的要走到「停辦」，教育部會比照之前退場的學校，協助學生轉學安置。如果學生希望在原校畢業，也會要求學校「該開的課要開」，給予適當的輔導。

至於教職人員部分，楊玉惠表示，如果學校確定退場，會協助爭取優退措施，並輔導老師轉職。

台灣大專受到少子女化衝擊，目前已有3校退場，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院，以及本月7日教育部正式審議通過的高美醫護管理專科學校。

不願具名的亞太學院教師指出，7日董事會確實有請校長跟同仁溝通「停辦」之事，但目前看來是還有轉圜的空間。

一名不具名的亞太學院教職員表示，昨天校長對教職員宣布董事會已通過停辦決議時，有部分教職員不滿，也有許多意見，因此，可能仍需進一步討論；此外，也另聽到消息，部分教職員明天將與學生一起到教育部抗議、表達訴求。（編輯：管中維）1070609

法廣：防陸情蒐川金會 美情...反年改團體11日動員 北市...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan