影／二林廣興學童自製法式甜點　獻上畢業季感恩禮

▲廣興國小師生趕製「馬德蓮法式甜點」，畢業典禮將以甜蜜手作，表達對學校師長和父母的照顧之情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

國小畢業季將至，二林鎮廣興國小於假日，師生一同趕製「馬德蓮法式甜點」，期待在畢業典禮當天以甜蜜手作，表達對學校師長和父母的照顧之情。廣興國小今年畢業生只有4位，雖然人數少，校方仍非常重視，希望將畢業典禮移至夜間辦理，讓更多學生家長和社區民眾一同參加。

校長吳寶嘉認為，畢業典禮除了突顯學生學習成長外，更重要的是把「尊師重道」、「感謝親恩」的意義展現出來，讓學生知道自己能長大、完成小學教育，其實是有許多人默默投注心血。



▲廣興國小師生趕製「馬德蓮法式甜點」，畢業典禮將以甜蜜手作，表達對學校師長和父母的照顧之情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

「自製法式甜點感恩禮」便是在這樣的期待下催生。主要策劃的教師李育玲說，在畢業典禮以「獻花」及「洗腳」儀式來表達感恩已經相當普遍，自己很希望廣興的畢業典禮可以與眾不同，所以決定運用自己的甜點專長，帶領學生全程參與法式甜點製作，以創意手作獻上甜蜜，為畢業生及自己留下深刻的回憶。



▲廣興國小師生趕製「馬德蓮法式甜點」，畢業典禮將以甜蜜手作，表達對學校師長和父母的照顧之情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

五甲林麗津說，馬德蓮吃起來鬆鬆軟軟，非常好吃，我想送給要畢業的學長姐，因為他們很照顧我們。五甲魏嘉伶說，自己還需要多做幾次才會有好的甜品作品，希望可以在家做給辛苦的媽媽吃。二甲許婉媗說，攪拌馬德蓮的過程很好玩，雖然畢業典禮當天，媽媽可能不會來，但我可以把做好的甜點跟媽媽分享。



▲廣興國小師生趕製「馬德蓮法式甜點」，畢業典禮將以甜蜜手作，表達對學校師長和父母的照顧之情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

吳寶嘉表示，廣興學童過去在李育玲老師指導下，已經學會製作香草茶、可可餅干及蛋糕，因此在操作「馬德蓮法式甜點」時格外上手。從準備模具、可可原料、調和糖分比例，學生在熟悉流程及加工重點後，在短短兩小時內，即能將成品製作完成。試作成功後，將再設計包裝，提升甜品禮物的質感。



▲廣興國小師生趕製「馬德蓮法式甜點」，畢業典禮將以甜蜜手作，表達對學校師長和父母的照顧之情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

家長會長魏吉良相當肯定學校對孩子教學的創新。他說節慶也是重要的教育機會，不只是家長社區及學校老師參與，孩子能在過程有協助的角色，也非常重要。今年的畢業典禮，有了「手工甜點」會很有「洋蔥」，一定會讓很多家長更加感動，這才是我們期待的畢業典禮。