今日暖新聞》端午飄香贈愛心、刮「粽」頭獎享好運

道濟愛心慈善會9日捐贈2.000顆美味粽子給彰化家扶中心所服務的和美、伸港、線西等三區弱勢家庭，還加碼贊助每戶家庭一張刮刮樂彩券，共造福192戶家庭，讓家扶親子享用美味又飄香的粽子之外，更有機會「刮」出好兆頭喔。

彰化縣道濟愛心慈善會，在會長陳志源的率領之下，今年一樣愛心不落人後，針對家扶基金會彰化家扶中心所服務的和美、伸港、線西等三區弱勢家庭，捐贈上千顆的粽子同享佳節氛圍；兩千顆的粽子送達時，彰化家扶中心頓時間圍繞在粽葉香氣之中，只見排隊等待領取粽子的家扶兒眼睛睜得大大的，似乎想要快點品嘗美味的愛心肉粽。



▲彰化縣道濟愛心慈善會捐贈美味粽子給彰化家扶中心扶助家庭，還加碼贊助每戶家庭一張刮刮樂彩券讓弱勢家庭「一券在手、希望無窮」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

今年道濟愛心慈善會不僅捐贈粽子，更加碼贊助每戶家庭一份刮刮樂，陳志源表示，現在經濟不景氣，許多弱勢家庭不一定有能力享用端午節粽子，為了讓家扶兒也能同享過節氣氛，除了捐贈愛心肉粽外，這次更加碼贊助刮刮樂，讓弱勢家庭「一券在手、希望無窮」，同時也祝福現場的家扶家庭，享用美味粽子之外，更能刮「粽」大獎！」

小詩自小就由阿嬤照顧長大，阿嬤年邁不識字家裏都由各界社會福利資源協助，阿嬤除了照顧小詩外，還要照顧多名患有智能障礙的孫子，對於年邁的她是一年比一年來的更加辛苦。



▲彰化縣道濟愛心慈善會捐贈美味粽子給彰化家扶中心扶助家庭，還加碼贊助每戶家庭一張刮刮樂彩券讓弱勢家庭「一券在手、希望無窮」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

一年一度的端午節來了，家家戶戶傳來陣陣粽香，唯有小詩家僅有簡單的飯菜，小詩手裡提著舊舊的香包，看著鄰居手裡的肉粽，阿嬤知道小詩有多麼渴望嘗嘗粽子的滋味，今天終於讓小詩吃到肉粽了！阿嬤很感謝在這艱困的生活裡，仍舊有人想著他們，還能應景吃到肉粽。

彰化家扶中心主任王震光表示，道濟愛心慈善會對弱勢家庭的關懷與愛心，連續六年來從不間斷，估計共捐贈近7.500顆愛心粽子、造福700多戶貧困家庭，實在令人感動，也藉此機會期待社會大眾能繼續支持家扶，將小愛化為大愛，給孩子更美好的未來。